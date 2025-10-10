연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 부담스러워진 금리 문제와 DSR 규제 문제로 스탁론 이용을 망설이는 투자자들이 늘고 있다.

하지만 언제나 해답은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지켜온 하이스탁론은 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품을 제공하며, 투자자들의 부담을 크게 낮췄다.

여기에 DSR 한도와 관계없이 이용할 수 있는 상품도 함께 취급해, 투자자들에게 보다 폭넓은 선택지를 제공하고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

우리기술투자 우리기술투자 041190 | 코스닥 증권정보 현재가 10,920 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,192,281 전일가 10,920 2025.10.10 11:23 기준 관련기사 두나무·네이버 합병에 고심하는 VC, 수익 극대화 전략은[Why&Next]연 4%대 최저금리로 400% 레버리지 투자 가능! 신용미수대환도 당일 OK상법 개정 훈풍에 우선주 투자 매력 부각...투자자들 레버리지 카드 ‘만지작’ 전 종목 시세 보기 close , 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 53,300 전일대비 2,300 등락률 +4.51% 거래량 748,945 전일가 51,000 2025.10.10 11:23 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!심텍, 500억 CB 발행에도 실적 우상향 기대에 주가↑관세 우려 완화에도…韓 증시, 외인·개인 동반 매도에 하락 전 종목 시세 보기 close , 일동제약 일동제약 249420 | 코스피 증권정보 현재가 26,700 전일대비 500 등락률 -1.84% 거래량 1,039,840 전일가 27,200 2025.10.10 11:23 기준 관련기사 [특징주]일동제약, 먹는 비만약 임상 발표 앞두고 13%대↑일동제약, 올바른 의약품 사용법 알리는 어린이 인형극 후원병의원 전용 온라인 의약품몰 '새로팜 의원몰' 정식 오픈 전 종목 시세 보기 close , 네오셈 네오셈 253590 | 코스닥 증권정보 현재가 12,440 전일대비 380 등락률 +3.15% 거래량 1,300,186 전일가 12,060 2025.10.10 11:23 기준 관련기사 [특징주]'메모리 슈퍼사이클' 전망에 반도체 후공정 기업 주가↑흑자 전환에 성공한 중소형 증권사들...실적 뛰니 주가도 ‘꿈틀’같은 기회를 더 크게 살리는 비결...연 4%대 금리로 4배 투자금 활용해볼까 전 종목 시세 보기 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 113,100 전일대비 3,200 등락률 -2.75% 거래량 241,663 전일가 116,300 2025.10.10 11:23 기준 관련기사 코스피, 사상 최초 3500 돌파…SK하이닉스 8% 급등연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>