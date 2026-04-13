사업 경쟁력·안정성 강화

일동제약 일동제약 close 증권정보 249420 KOSPI 현재가 26,700 전일대비 400 등락률 -1.48% 거래량 91,997 전일가 27,100 2026.04.13 15:30 기준 관련기사 [인사]일동제약그룹 일동제약, 신임 R&D본부장에 박재홍 사장 선임 일동제약, 동전파스 '로이히츠보코' 첫 TV광고 온에어 전 종목 시세 보기 이 13일 이사회를 열고 신약 연구개발 계열사인 유노비아를 흡수 합병하기로 의결했다.

이번 합병은 100% 지분을 보유한 자회사에 대한 흡수 합병으로서 신주 발행 없는 무증자 소규모 합병 방식으로 진행하며, 일동제약과 유노비아의 합병 비율은 1 대 0이다.

서울 서초구 일동제약 본사 전경. 일동제약 AD 원본보기 아이콘

주주 확정 기준일은 이달 30일이며, 합병 기일은 오는 6월 16일이다.

회사 측은 경영 환경의 변화와 불확실성 확대에 효과적으로 대응하고 사업 경쟁력을 강화하기 위해 합병을 결정했다고 밝혔다.

약가 제도 개편안 시행 등 당면한 시장 상황과 제도적 여건에 적절하게 부합해 운영상의 안정성을 도모하는 한편, 기업 체계를 간소화해 경영 효율성을 높인다는 전략이다.

또한, R&D 자산의 내재화와 집중도 있는 통합 관리를 통해 신약 연구개발 등 핵심 과업을 연속성 있게 추진하고, 주주 가치를 보호·증대해 나간다는 구상이다.

지난해 일동제약은 계열사 유노비아를 통해 'GLP-1RA' 비만치료제(ID110521156) 임상1상 톱라인 데이터를 성공적으로 도출했으며, 'P-CAB' 소화성궤양치료제(파도프라잔) 임상3상 진입 등 신약 연구개발 분야에서 의미 있는 성과를 거둔 바 있다.

일동제약은 유노비아 합병을 발판으로 GLP-1RA 비만치료제, P-CAB 소화성궤양치료제 등 주요 파이프라인에 대한 라이선스 아웃을 포함한 상업화 추진에 더욱 속도를 낼 계획이다.

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아울러, 그룹 차원에서 R&D 체계와 전략을 재정비하여 신약 연구개발 역량 및 사업 추진력을 강화하고 관련 조직 간의 유기적인 협업 시스템을 구축한다는 방침이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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