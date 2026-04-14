일동제약 고지혈증치료제 '드롭탑', 아세안 3개국 추가 진출

인니 칼베그룹과 동남아 8개국서 협력관계 구축

일동제약 일동제약 close 증권정보 249420 KOSPI 현재가 28,250 전일대비 1,550 등락률 +5.81% 거래량 449,850 전일가 26,700 2026.04.14 14:48 기준 관련기사 [특징주]장초반 8%대 상승…R&D자회사 흡수합병으로 시너지 키우는 ○○제약 일동제약, 연구개발 자회사 유노비아 흡수합병 결정 [인사]일동제약그룹 전 종목 시세 보기 은 동남아 진출을 확대하기 위해 인도네시아 파트너사인 칼베파르마(Kalbe Farma)와 자사의 '드롭탑(Droptop)' 공급 권역을 넓히는 추가 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

드롭탑은 체내 콜레스테롤 합성을 저해하는 스타틴(statin) 계열 약물인 로수바스타틴(rosuvastatin)과 콜레스테롤의 체내 흡수를 억제하는 에제티미브(ezetimibe) 성분을 조합한 이상지질혈증 치료용 복합제다.

일동제약은 칼베파르마의 유통 계열사인 칼베인터내셔널과 아세안 3개국에 대해 드롭탑 공급 범위를 추가하는 계약을 맺었다. 이로써 일동제약은 기존 공급 대상 권역인 인도네시아와 인접 국가 등을 포함해 동남아시아 총 8개국의 이상지질혈증 치료제 시장에서 칼베그룹과 협력 관계를 구축하게 됐다.

일동제약은 2020년 인도네시아 1위 제약사인 칼베파르마와 드롭탑 공급과 관련한 파트너십 계약을 체결하고 허가 등록 및 출시 절차를 거쳐 2023년부터 수출을 이어 오고 있다. 드롭탑은 현지에서 '로제트(Rozet)'라는 상품명으로 시판되고 있으며, 출시 후 3년간 연평균 성장률 약 130%를 기록하며 인도네시아 이상지질혈증 분야 복합제 시장에서 점유율 1위를 달리고 있다.

일동제약은 칼베그룹과의 협력을 토대로 계약 대상 국가에서 품목 허가 및 출시 절차를 순차적으로 추진하는 한편, 현지 맞춤형 마케팅과 유통 전략을 통해 드롭탑의 시장 안착에 속도를 낼 계획이다.

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일동제약 관계자는 "이번 계약을 통해 동남아시아 경제의 중심축 역할을 하는 아세안 회원국 대부분에 드롭탑 진출이 가능해졌다"며 "칼베그룹과 함께 시장 범위와 공급 품목을 지속해서 늘려나가겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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