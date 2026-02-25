본문 바로가기
[클릭 e종목]"심텍, 목표주가 6만5000원으로 상향"

오규민기자

입력2026.02.25

"영업이익 가파른 증가 전망"

DB증권은 25일 심텍 에 대해 목표주가를 6만5000원으로 상향한다고 밝혔다.


조현지 DB증권 연구원은 "심텍은 지난해 영업이익 126억원에서 올해 1306억원으로 가파르게 증가할 것으로 전망한다"며 이같이 말했다. 그는 "SoCAMM은 기판업체 가운데 입지가 가장 앞서는 것으로 판단하며 올해 2분기 이후 점진 대량양산 체제 진입이 예상돼 전년 대비 연매출 10배 이상 성장이 전망된다"며 "실적개선과 신제품 모멘텀 있지만 지켜봐야 할 변수가 남아있다는 점에서 '단기 매수' 관점에서 접근이 유효하다"고 설명했다.


구체적으로 올해 1분기 영업이익을 121억원으로 전망했다. 서버 모듈PCB와 MSAP 전반의 매출액이 성장할 것으로 바라봤기 때문이다. 이어 "심텍의 가동률은 올해 분기마다 계단식 상승해 완연한 흑자기조에 진입한 만큼 1분기부터 수주 증가에 비례하는 영업레버리지 효과 기대가 가능하다"고 덧붙였다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
