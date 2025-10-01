"한전, 요금 인상과 원전이 합쳐져야 우상향"[클릭 e종목]

3Q 역대급 이익…원가 안정화에 성수기 효과도

"원전 기대감 있지만…요금 인상도 필요"

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 36,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,050 2025.10.01 개장전(20분지연) 관련기사 중국 단체관광 무비자 허용…유통업 전반 소비 회복 기대부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로! DSR 미적용 상품도 출시!연 4%대 최저금리로 투자금 고민 해결! 4배 투자금, 신용미수대환 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close 주가가 원자력 발전 재료만으로는 장기 우상향하기 힘들다는 전망이 나왔다. 주력사업에서 전기요금 인상까지 더해져야 중·장기 상승세를 탈 수 있다는 분석이다.

1일 신한투자증권은 이같은 배경에 한전의 목표주가 4만원과 투자의견 '단기 매수'를 유지했다. 전날 종가는 3만6050원이었다.

올해 3분기 한전의 실적은 연결 기준 매출 26조5973억원, 영업이익 5조16억원으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 1.9%, 47.3% 증가한 규모다. 연료비와 구입전력비 감소에 성수기 효과, 요금인상 효과가 지속되면서 분기 최대 이익을 기록할 것으로 전망됐다. 특히 하향 안정화한 에너지 가격이 연료비 감소에 지속해서 영향을 끼치고 있는 것으로 판단됐다.

3분기는 전력 수요 증가로 인해 계통한계가격(SMP)이 다른 분기 대비 높은 수준을 유지하는 것이 일반적이나, 이번에는 117원/kWh 수준으로 전분기 122.7원/kWh보다도 낮은 상황이다. 외부 구입량 증가에도 구입전력비가 크게 감소할 것으로 추정한 배경이다. 재생에너지 피크 기여도 증가, 하향 안정화된 에너지 가격, 석탄 발전량 증가 등이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

중장기적 관점에서 요금 인상 필요성은 여전히 유효하다고 내다봤다. 4분기 연료비 조정단가를 동결했으나, 비수기인 만큼 4분기 중 요금 인상 가능성을 열어둬야 한다는 분석이다. 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC)에서 미국 원전 시장 진출 관련 구체적인 결과가 도출될 것으로 전망된다.

최규헌 신한투자증권 선임연구원은 "이달 말 한전의 원전 사업 관련 기대감이 다시금 주가에 강하게 반영될 가능성이 있다"며 "원전도 좋지만 코어가 단단해야 진정한 의미를 가지기 때문에 요금 인상이 있어야 중·장기 우상향 추세를 확정할 수 있을 것"이라고 설명했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>