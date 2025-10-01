본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

지디벤처스, 친환경 소재 전문기업 ‘스튜디오 다시물결’ 시드 투자

김대현기자

입력2025.10.01 08:37

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

초기 투자 스타트업 전문 투자사 지디벤처스(ZDVC)가 친환경 소재 전문기업 '스튜디오 다시물결'에 시드 투자를 진행했다고 1일 밝혔다. 투자금액은 비공개다.

지디벤처스, 친환경 소재 전문기업 ‘스튜디오 다시물결’ 시드 투자
AD
원본보기 아이콘

스튜디오 다시물결은 미세플라스틱을 남기지 않으면서도 산업용 제품 수준의 강도와 내구성을 구현해 석유계 플라스틱을 대체하는 바이오플라스틱 신소재를 개발한다. 식물에서 추출한 나노섬유를 활용한 독자 기술로 기존 친환경 플라스틱의 내구성 문제를 해결했다. 이를 기반으로 PHA(폴리하이드록시알카노에이트) 기반 고성능 바이오플라스틱 그레이드 'REO(레오)'를 개발·상용화하고 있다.


핵심 기술은 다양한 성과들로 이어졌다. 2023년 4월 예비창업패키지에 선정됐고, 설립 1년 만에 자체 생산 공장과 대기업 협력사를 확보했다. 국방부 장관상 수상, 청년창업사관학교 선정 이력도 있다. 이달 환경부 환경창업대전에서 환경산업기술원장상을 수상하기도 했다.

이번 투자를 바탕으로 스튜디오 다시물결은 연구개발과 운영, 영업 등 주요 분야의 핵심 인재를 채용하고, 글로벌 시장 진출을 위해 사업을 확장할 계획이다. 이승근 스튜디오 다시물결 공동대표는 "이번 투자로 REO의 본격적인 상용화 단계에 접어들었다"며 "내년까지 미국과 동남아시아 시장에 진출해 글로벌 친환경 소재 전문기업으로 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.


김하경 지디벤처스 대표는 "독보적인 기술력과 지속가능한 친환경 소재를 기반으로 신소재 생태계 전반에 혁신을 불어넣는 스타트업"이라며 "앞으로도 지디벤처스는 탁월한 기술력과 성장 잠재력을 지닌 유망 스타트업에 대한 전략적 투자를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연휴엔 불티난다 1박 20만원 펜션이 140만원…7배 폭등에도 추석 연... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기