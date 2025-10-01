지디벤처스, 친환경 소재 전문기업 ‘스튜디오 다시물결’ 시드 투자

초기 투자 스타트업 전문 투자사 지디벤처스(ZDVC)가 친환경 소재 전문기업 '스튜디오 다시물결'에 시드 투자를 진행했다고 1일 밝혔다. 투자금액은 비공개다.

스튜디오 다시물결은 미세플라스틱을 남기지 않으면서도 산업용 제품 수준의 강도와 내구성을 구현해 석유계 플라스틱을 대체하는 바이오플라스틱 신소재를 개발한다. 식물에서 추출한 나노섬유를 활용한 독자 기술로 기존 친환경 플라스틱의 내구성 문제를 해결했다. 이를 기반으로 PHA(폴리하이드록시알카노에이트) 기반 고성능 바이오플라스틱 그레이드 'REO(레오)'를 개발·상용화하고 있다.

핵심 기술은 다양한 성과들로 이어졌다. 2023년 4월 예비창업패키지에 선정됐고, 설립 1년 만에 자체 생산 공장과 대기업 협력사를 확보했다. 국방부 장관상 수상, 청년창업사관학교 선정 이력도 있다. 이달 환경부 환경창업대전에서 환경산업기술원장상을 수상하기도 했다.

이번 투자를 바탕으로 스튜디오 다시물결은 연구개발과 운영, 영업 등 주요 분야의 핵심 인재를 채용하고, 글로벌 시장 진출을 위해 사업을 확장할 계획이다. 이승근 스튜디오 다시물결 공동대표는 "이번 투자로 REO의 본격적인 상용화 단계에 접어들었다"며 "내년까지 미국과 동남아시아 시장에 진출해 글로벌 친환경 소재 전문기업으로 성장하겠다"고 포부를 밝혔다.

김하경 지디벤처스 대표는 "독보적인 기술력과 지속가능한 친환경 소재를 기반으로 신소재 생태계 전반에 혁신을 불어넣는 스타트업"이라며 "앞으로도 지디벤처스는 탁월한 기술력과 성장 잠재력을 지닌 유망 스타트업에 대한 전략적 투자를 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



