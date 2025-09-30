정부·공공기관은 '해커들 놀이터'…5년간 해킹 18만건

조인철 "보안 예산집행·관리감독 강화해야"

최근 과학기술정보통신부 산하 기관들에 대한 해킹 시도가 크게 늘어난 것으로 확인되면서 정부·공공기관 기간망이 '해커들 놀이터'로 전락했다는 지적까지 나오고 있다.

30일 더불어민주당 조인철 의원(광주 서구갑)이 과학기술정보통신부와 방송통신위원회 등 83개 산하기관으로부터 제출받은 국정감사 자료를 분석한 결과, 지난 2020~2024년 해킹 시도는 총 17만8,831건에 달했다.

문재인 정부 마지막 해였던 지난 2020년 연간 7,610건에 머물렀던 과기부·방통위·원안위에 대한 해킹 시도는 윤석열 정부 출범 이후부터 1만건을 넘었고, 지난해엔 1만6,253건으로 2배 이상 증가한 것으로 집계됐다.

다만, 한국방송공사(KBS)는 해킹 시도 관련 자료를 1년치만 보유하고 있어 정확한 집계는 어려우나, 지난해 9월부터 올해 9월까지 38만9,376회에 달하는 해킹 시도가 있었다. 이를 토대로 연간 40만건에 육박할 것으로 추정된다.

우정사업본부 역시 지난 5년간 3만6,805건의 해킹 공격을 받아 전국 각지의 우편 및 금융서비스 보안 위협이 심화하고 있음이 확인됐다. 이와 함께 우체국금융개발원과 별정우체국연금관리단까지 포함하면 관련 기관에 대한 해킹 시도는 모두 4만6,612건에 이른다. 금융업무를 병행하는 특성상 해커들의 상위권 표적이 되고 있다는 분석이다.

조 의원은 "일부 기관이 경우 국내외 악성코드 침투 사례가 발견됐음에도 불구하고 자체 점검 결과 정보 유출 등의 피해가 없다고 답하는 등 보안 강화에 소홀한 경향이 있다"며 "정부 차원의 보안 관련 예산 집행과 관리·감독을 더욱 강화해야 한다"고 강조했다.

조 의원은 이어 "국가 기간망을 대상으로 하는 사이버 위협은 국민 생활 전반에 치명적 영향을 미칠 수 있는 만큼 긴밀한 대응이 필요한 시점이다"고 덧붙였다.





호남취재본부 강성수 기자



