엠젠솔루션, AI화재탐지진압 '알파샷 방폭형' 폭발 시험서 압도적 성능 입증

이번 시험은 컨테이너 구조물 내 가스를 주입한 뒤 의도적으로 폭발을 유도하는 방식으로 진행됐다. 시험 결과 제품은 폭발에도 고장이 발생하지 않고 정상적으로 작동했으며, 화재 진압까지 안정적으로 완료됐다.

방폭형 알파샷은 차량용 도장 공장 납품용으로 개발된 제품으로, 해당 공장은 페인트 사용과 분진 발생이 많아 화재 시 폭발 위험이 크기 때문에 방폭형 설계를 적용해 실험을 진행했다.

방폭형 알파샷은 기존 제품과 기본 구조와 기능은 같지만, 헤드 보호 덮개가 추가되어 폭발 상황에서도 내부 장치가 손상되지 않고 정상적으로 작동할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

알파샷은 ▲적외선 감지 ▲제어 알고리즘 ▲데이터 전송 기능이 집약된 AI 기반 화재 자동 진압 시스템이다. 화재 발생 시 30초 이내 발화 지점을 인식하고, 동시에 경보 발송과 소화액 자동 분사를 진행한다. 관리자와 관할 소방서에도 즉시 알림이 전송돼 신속한 대응이 가능하다.

또한 열화상 카메라와 AI 영상 분석 기술을 활용해 화재 위치를 정밀하게 파악할 수 있으며, 360도 회전 기능으로 반경 50m 내 사각지대 없이 화재를 감지·진압할 수 있다.

엠젠솔루션 관계자는 "이번 시험을 통해 폭발 상황에서도 알파샷 헤드가 안전하게 보호됐고 화재를 정상적으로 감지·진압하며 성능이 입증됐다"며 "중대재해처벌법 시행 이후 화재 안전에 대한 사회적 우려가 커지면서 관련 문의가 활발한 만큼 적절히 대응해 나가겠다"라고 말했다.

한편 알파샷은 최근 조달청 혁신시제품으로 지정되기도 했다. 이에 따라 공공기관은 조달사업법 및 관련 제도에 근거해 우선 구매할 수 있으며, 별도의 경쟁입찰 없이 수의계약으로 납품이 가능해 초기 판로 및 레퍼런스를 확보할 수 있다.





