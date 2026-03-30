엠젠솔루션, AI 안전·에너지 플랫폼 기업으로 도약…신재생에너지 사업 본격화

엠젠솔루션 엠젠솔루션 close 증권정보 032790 KOSDAQ 현재가 958 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,021,710 전일가 958 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 산업 현장 화재 한 번에 대표 구속, 수천억 피해까지…'AI 무인 소방'으로 예방 엠젠솔루션, 감사의견 '적정' 공시…재무 불확실성 해소 엠젠솔루션, AI 스쿨존 안전 시스템 특허 취득…"지자체 적용 성과 확인" 전 종목 시세 보기 이 수소 사업을 새로운 성장 축으로 삼고, 친환경 에너지와 인공지능(AI)을 결합한 플랫폼 기업으로의 전환에 나선다.

엠젠솔루션은 30일 열린 정기주주총회에서 수소 생산 설비를 비롯해 저장·운송 및 충전 인프라, 신재생에너지 발전 사업 등을 정관상 목적사업에 추가하는 안건을 의결했다고 밝혔다.

이번 결정은 글로벌 탄소중립 기조와 수소 시장 확대 흐름에 대응하기 위한 포트폴리오 재편의 일환으로, 중장기 성장 기반 확보를 목표로 추진됐다. 회사는 특히 'AI 기반 수소 안전관리 플랫폼' 구축을 핵심 전략으로 제시했다.

엠젠솔루션은 보유하고 있는 영상 인식 및 관제 기술을 수소 생산·저장 시설에 적용해 실시간 위험 감지와 자동 대응이 가능한 통합 안전 솔루션을 구현한다는 계획이다. 여기에 기존 AI 화재진압 시스템과 스마트 안전 솔루션을 결합해 산업 전반을 아우르는 '재난·에너지 통합 관리 플랫폼'으로 확장한다는 구상이다.

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회사 관계자는 "향후 전략적 파트너십 및 프로젝트 수주를 통해 실질적인 매출로 연결시킬 계획"이라며 "중장기적으로는 글로벌 에너지 시장까지 진출을 확대할 것"이라고 전했다. 이어 "이를 통한 지속 가능한 성장과 구조적인 기업가치 상승이 기대된다"고 덧붙였다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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