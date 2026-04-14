엠젠솔루션, AI 기반 화재 예측·진압 기술 정부과제 선정…차세대 화재진압기술 가속

AI 재난안전 솔루션 기업 엠젠솔루션 엠젠솔루션 close 증권정보 032790 KOSDAQ 현재가 903 전일대비 17 등락률 -1.85% 거래량 254,304 전일가 920 2026.04.14 11:39 기준 관련기사 엠젠솔루션, AI 안전·에너지 플랫폼 기업으로 도약…신재생에너지 사업 본격화 산업 현장 화재 한 번에 대표 구속, 수천억 피해까지…'AI 무인 소방'으로 예방 엠젠솔루션, 감사의견 '적정' 공시…재무 불확실성 해소 전 종목 시세 보기 이 자회사 현대인프라코어와 함께 차세대 화재 대응 기술 개발에 착수한다.

엠젠솔루션은 현대인프라코어가 추진하는 '이동형 All-In-One 복합센서·AI SoC 통합 모듈 기반 화재·가스 위험 예측 및 방폭형 화재진압 장치 개발' 과제가 정부 지원 사업으로 선정됐다고 14일 밝혔다.

이번 프로젝트는 기존의 AI 기반 화재 탐지 및 진압 기술을 한 단계 고도화해 산업 현장의 환경과 특성에 맞춘 맞춤형 재난 대응 역량을 확보하는 데 초점이 맞춰져 있다.

엠젠솔루션은 현재 열화상, 가시광, 가스 센서를 하나로 결합한 복합센서 기반 All-In-One 모듈을 개발 중이다. 해당 기술은 비정형 작업 환경에서도 활용 가능하며, 다양한 위험 요소를 동시에 감지하고 엣지 기반 AI 분석을 통해 화재와 가스 위험을 사전에 예측하는 것이 특징이다. 이를 통해 불필요한 오경보를 줄이고 대응 효율성을 높일 수 있다는 설명이다.

회사 관계자는 "복합센서와 AI를 결합한 이번 기술은 단순 감지를 넘어 위험을 사전에 예측하는 데 초점을 두고 있다"며 "산업 현장에서 요구되는 정밀성과 신뢰성을 동시에 확보하는 것이 목표"라고 말했다.

특히 이번 과제에서는 방폭 구역에서도 작동 가능한 화재진압 장치 개발이 병행된다. 폭발 위험이 높은 환경에서도 화재와 가스를 동시에 대응할 수 있는 기술로, 고위험 산업 현장의 안전 수준을 크게 끌어올릴 것으로 기대된다.

엠젠솔루션은 그동안 공공기관과 대기업, 중소기업을 대상으로 관련 솔루션을 공급해 왔으며, 최근에는 자동차 부품 공장 등 제조 현장에 적용을 완료하고 추가 도입을 이어가고 있다.

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회사는 이번 정부 과제를 계기로 이동형, 지능형, 방폭형 기술을 통합한 재난안전 플랫폼으로 사업을 확장한다는 계획이다. 엠젠솔루션 측은 "AI 기반 화재 탐지와 초기 진압 기술을 토대로 산업 안전의 새로운 기준을 제시하고, 글로벌 시장 진출도 적극 추진할 것"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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