나노실리칸첨단소재, '2025 경기도 유망중소기업' 선정

경기도 유망중소기업 인증 제도는 1995년부터 경기도가 주관해 운영 중인 대표적인 중소기업 인증 프로그램으로 기술력, 성장성, 재무 건전성, 고용 창출 등 전반적인 기업 역량을 종합적으로 평가해 선정된다. 높은 전문성과 공신력에 기반한 심사 절차를 거쳐, 최초 인증은 5년, 재인증은 3년간 유효하다.

이번 인증을 통해 나노실리칸첨단소재는 객관적인 기술력과 미래 성장성, 경영 안정성을 공식적으로 인정받았다. 인증 기업에는 인증상표 사용권이 부여되며, 경기도 및 산하기관의 66개 지원사업과 연계해 연구개발, 수출 지원, 정책자금 등 다양한 혜택이 제공된다.

회사 관계자는 "이번 인증은 나노소재 분야에 국한되지 않고 당사가 추진 중인 이차전지용 실리콘 음극재 사업 전반의 성장 가능성과 경쟁력을 종합적으로 인정받은 결과"라며 "이를 바탕으로 나노신소재 사업과 이차전지 음극재 사업에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.





