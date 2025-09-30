본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

영주시, 11일간 추석 종합대책 가동 "시민 안전·편의"

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.30 11:02

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영주시는 민족 최대 명절 추석을 맞아 시민과 귀성객 모두가 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 '2025 추석 명절 종합대책'을 수립하고 9월 29일부터 10월 9일까지 11일간 추진한다.


시는 연휴 기간 종합상황실과 9개 비상근무반, 읍면동 당직근무를 운영하며 △재난대응태세 강화 및 기반시설 관리 △응급의료 및 보건대책 △지역경제 활성화와 민생안정 △물가안정 관리 △나눔과 복지 △청렴·공직기강 확립 등 6개 분야 18개 과제를 중점 추진한다.

추석을 앞두고 전통시장과 다중이용시설에 대한 안전점검을 실시하고 CCTV 통합관제센터를 24시간 가동해 사고 예방과 신속 대응에 만전을 기한다. 또 가을철 산불방지 특별대책본부 운영, 도로시설물 일제 점검 등을 통해 재난·안전 관리에 총력을 기울인다.


의료 분야에서는 응급진료 상황실을 운영하고 비상진료 병·의원과 휴일지킴이 약국을 지정해 긴급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 의료체계를 유지한다.


지역경제 활성화와 민생안정을 위해 전통시장 장보기 행사와 함께 영주사랑상품권 15% 할인 판매, 온라인 쇼핑몰 '영주장날' 추석맞이 할인 이벤트를 진행한다. 또 전통시장 주변 공영주차장을 무료 개방해 시민들의 편의를 높인다.

생활폐기물 처리 상황반과 상·하수도 비상급수 관리반을 운영해 연휴 기간 중 생활폐기물·음식물 쓰레기를 신속 처리하고, 급수 불편도 최소화한다.


10월 3~5일 문수면 무섬마을 일대에서 '2025 영주 무섬외나무다리축제'를 개최하고, 추석 당일에는 소수서원·소수박물관·선비촌·선비세상 등 주요 관광지를 무료 개방해 명절의 즐거움을 더한다.


유정근 영주시장 권한대행은 "긴 추석 연휴 동안 시민과 귀성객들이 안전하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"며 "가족과 함께 뜻깊고 편안한 한가위 보내시길 바란다"고 말했다.

유정근 영주시장 권한대행 주재로 회의가 진행되고 있다.

유정근 영주시장 권한대행 주재로 회의가 진행되고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

韓 대학 갈피 못 잡는 사이에고유 강점 살리는 해외 대학들

채상병특검, '이종섭 도피 의혹' 심우정 前검찰총장 소환

새로운 이슈 보기