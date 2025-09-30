"미용 관광객 수요 노린다"…CJ올리브영, 압구정에 '글로벌 미용관광' 특화매장 선봬

기존 매장 대비 5배 규모로 리뉴얼

미용시술·관리 등 미용 관광객 수요 고려

"오프라인 매장 전략 고도화 테스트베드로 활용"

CJ올리브영은 기존 서울 강남구 '올리브영 압구정로데오점'을 글로벌 미용관광 특화 매장으로 리뉴얼 이전해 30일 재개장한다고 이날 밝혔다.

새단장한 매장은 기존(46평) 대비 5배 이상 커진 260평 규모다. 미용관광을 위한 방한 관광객이 많은 압구정로데오 상권의 특성을 고려해, 협소했던 기존 매장을 압구정로데오역과 더 가까운 3개 층 규모 건물로 이전했다. 보건복지부에 따르면 지난해 방한 외국인 환자 중 56.6%가 피부과 진료를 받았다. 이 중 80%는 올리브영에서 상품을 구매한 것으로 나타났다. 올리브영 압구정로데오점 인근에는 강남구가 운영하는 의료관광 안내시설인 강남메디컬투어센터를 비롯해 피부과, 성형외과 100여곳이 밀집해 있다.

올리브영 압구정로데오점 외관. CJ올리브영 제공

매장 내부는 글로벌 미용 관광객 수요를 고려해 진열 공간을 설계했다. 1층은 색조화장품, 2층은 퍼스널케어(헤어·바디케어)와 웰니스, 3층은 기초화장품 카테고리 공간으로 구성했다.

마스크팩 존의 경우 제형별·기능별로 배치해 '올리브영 명동타운' 대비 2배 규모로 조성했다. 브랜드 면에서도 다양성을 높였다. ▲노프랍▲어나더페이스 ▲웰더마 ▲하우스오브비 등 올리브영 온라인몰이나 '올리브영N 성수'에만 입점해 있던 마스크팩 브랜드를 압구정로데오점에서 선보인다.

K뷰티를 깊이 있게 경험할 수 있는 공간도 마련했다. 스킨케어 카테고리가 집중 배치된 3층에 뷰티 카운셀링 공간을 별도로 조성해 올리브영 소속 전문 컨설턴트가 스킨 스캔(피부 진단) 서비스를 통해 맞춤식 뷰티 컨설팅을 제공할 예정이다. 이밖에 스킨 스캔 스칼프(두피 진단), 픽 유어 컬러(퍼스널컬러 진단) 서비스도 셀프기기로 이용할 수 있다.

올리브영 관계자는 "내국인과 외국인이 모두 즐겨 찾는 미용관광 상권에 재개점하는 압구정로데오점을 향후 오프라인 매장 전략을 고도화하기 위한 테스트베드로 삼을 예정"이라며 "방한 관광객의 다양한 수요를 고려한 새로운 서비스와 프로모션을 통해 K뷰티를 지속가능한 방한 관광의 핵심으로 키워나갈 계획"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



