델릭스 창립 30주년 기념식 … 창원공단에서 1995년 9월 델타하이드로릭스로 창업

경남 창원공단과 마산진북공단에서 자동차 농기계 엔진과 방산 기계를 생산하는 주식회사 델릭스가 창립 30주년을 맞아 진북 공장에서 기념식을 가졌다.

주식회사 델릭스 창립 30주년 기념식 단체 사진.

델릭스는 지난 1995년 9월 창원공단 웅남동에서 델타하이드로릭스로 출발 자동차 엔진을 가공해오다 포드사 등 여러 매체의 자동차엔진과 농기계 엔진 가공을 비롯해 방산 부문까지 생산하는 성장을 했다.

델릭스는 꾸준하게 성장하면서 2017년 진북 공장으로 크게 확장, 주 생산라인을 이전했으며 이전과 함께 로봇자동화 생산시스템을 구축 경남스타기업으로 선정됐다.

델릭스는 꾸준한 성장을 하면서 소형엔진을 개발 양산하면서 미국으로 수출하고 있다. 중소기업으로서 스마트팩토리 생산 품질 관리 특허등록을 했으며 올해 진북 2공장을 확장하고 삼성전자와 스마트팩토리 협력업체 협약을 했다. 내년부터 진북 2공장을 확장하면서 매출 1000억에 도전한다.

남석주 대표 사는 이날 인사말을 통해 "맨손으로 창업 30년간 도전과 혁신의 과정을 거치면서 위기를 만나기도 했지만 변함없이 힘을 합해준 임직원들의 공로에 감사하다"고 말했다.

이어 "앞으로도 델릭스는 더 큰 도전의 기회가 오더라도 주저하지 않고 임직원들이 힘을 합쳐 회사를 성장시키고 또한 지역사회 공헌사업도 함께 펼쳐나가겠다"고 덧붙였다.

지난 27일 열린 기념식에서 곽정봉 상무가 공로상을 받았으며 김종섭 사원이 29년 근속상을 수상하는 등 13명이 근속상을 받았다. 이어 협력업체 디케이티 주식회사 등이 감사패를 수상했다.

이날 기념식에 앞서 크리스챤 대표 이사로서 특별히 창원지역 100여명의 기독교 신도들이 참석 가운데 예배를 가졌으며 후원하는 베데스다 선교합창단의 축하 연주회가 진행되기도 했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



