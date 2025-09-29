주한유럽상의, '투자개선 건의' 70건 코트라 전달

'2025 주한유럽상의 백서' 전달

자동차·에너지 제도·규제 개선 등

대한무역투자진흥공사(코트라) 산하 외국인투자옴부즈만은 29일 주한유럽상공회의소(ECCK)로부터 '2025 주한유럽상공회의소 백서'를 전달받고 향후 정부 관계 부처와 공조해 개선 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

대한무역투자진흥공사(코트라) 본사 전경. 코트라 제공

1990년 설립된 외국인투자옴부즈만은 외국인 투자 기업이 국내에서 겪는 고충을 신속하게 접수·처리해 투자 환경 개선에 기여하는 공식 기구로 현재 코트라 산하로 있다.

ECCK는 회원사 건의 사항을 수렴해 매년 한국의 투자 환경 개선에 관한 건의 내용을 담은 백서를 펴내고 있다. 올해 백서에는 유럽계 외국인 투자 기업들로부터 접수된 건의 사항 70건이 담겼다. 친환경 중·대형차 확대를 위한 제도 개선, 혁신 신약 접근성 제고, 재생에너지 규제 완화 등 내용이 올해 건의 사항에 포함됐다.

김두식 외국인투자옴부즈만은 "외국인 투자 기업은 공급망 안정, 기술 이전, 일자리 창출 등 우리 경제 전반과 미래 혁신 분야에 기여하고 있다"며 "이번 백서 건의 사항을 관계 부처와 적극적으로 검토해 외국인 투자 기업의 경영 환경을 더욱 개선해 나가겠다"고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



