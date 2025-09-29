본문 바로가기
중기부 "기업지원플러스 접속 가능…서비스 복구는 아직"

이성민기자

입력2025.09.29 14:04

연계 기능은 아직 복구 진행 중
정상적인 서비스 이용은 현재 불가

중소벤처기업부는 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재에 따른 정부 정보시스템 장애로 서비스가 중단됐던 기업지원플러스(G4B)의 접속이 28일 오후 6시30분부터 가능해졌다고 29일 밝혔다.


기업지원플러스 서비스 중 대체 시스템. 중소벤처기업부

기업지원플러스 서비스 중 대체 시스템. 중소벤처기업부

다만 기업지원플러스와 다른 행정서비스 간 연계 기능은 아직 복구가 진행되고 있어 정상적인 서비스 이용까지는 시간이 소요될 예정이다. 기업지원플러스가 제공하는 서비스는 기존에 연계돼 있던 대체 시스템 또는 창구를 통해 이용할 수 있다. 이에 중기부는 기업지원플러스 시스템에 접속하는 정책 고객에게 현재의 시스템 장애 상황 및 대체 서비스 이용 안내를 제공하고 있다.

아울러 중기부 홈페이지, 기업마당, 중소벤처24 등 중기부 주요 시스템에도 대체 서비스 이용 안내 팝업 및 공지, 이메일 안내 등을 제공하고 있다.


중기부는 "관계기관과 긴밀히 협력해 기업지원플러스 서비스 장애에 따른 대민 불편을 해소하는 데 총력을 기울이고 있다"며 "서비스가 조속히 정상화될 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
