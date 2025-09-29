식약처, 국민신문고 중단에 대체창구 운영

홈페이지·팩스·방문 통해 신청해야

식품의약품안전처는 국가정보자원관리원 화재에 따른 '국민신문고' 시스템 장애가 지속됨에 따라 소관 분야 신청에 대해서는 식약처 홈페이지 '식의약 국민신문고'와 팩스, 서신, 방문 등 대체 창구를 개설해 운영한다고 29일 밝혔다.

식품·의약품 안전 분야의 국민신문고 신청인은 '식의약 국민신문고'에 접속하거나 팩스, 서신 또는 직접 방문을 통해 민원 등을 신청할 수 있다.

식약처는 기존에 신청한 건은 시스템 복구 전에는 확인이 어렵다며 신속 처리가 필요한 경우 재신청해야 한다고 설명했다.

오유경 식약처장은 지난 27~28일 재난 대응 상황점검 회의를 열어 통합식품안전정보망 등 식약처 소관 대국민 정보시스템의 정상 운영 여부를 확인하고 내부 직원들의 원활한 행정업무를 위한 임시 문서 수발신·공유 체계, 비상업무 매뉴얼 등을 점검했다.





