시흥 은계호수공원서 내달 17일 '거북이 걷기대회' 열린다

정두환기자

입력2025.09.29 09:43

장애인·비장애인 함께 걷는 화합의 장 마련

경기도 시흥시는 다음 달 17일 은계호수공원 일대에서 장애인과 비장애인이 함께 걷고 소통하며 문화를 즐기는 '거북이 걷기대회'를 개최한다.

시흥 은계호수공원서 내달 17일 '거북이 걷기대회' 열린다
시흥시대야종합사회복지관이 주관하는 이 행사는 '장애인인권증진 프로그램 공모사업'의 일환으로 마련된 것이다.


행사에서 은계호수공원 3㎞ 구간을 완주하면 메달과 기념품을 제공한다. 코스 중간에는 장애 인식 퀴즈와 포토존 등 다양한 이벤트도 마련한다.

행사장에는 장애인복지시설이 운영하는 체험 부스를 설치하고, 대회 종료 후에는 '너·나·우리 페스티벌'도 개최한다.


심윤식 시흥시 복지국장은 "이번 행사는 관내 많은 기관이 마음을 모아 장애인과 비장애인 함께 누릴 수 있는 일상을 만드는 뜻깊은 행사"라며 "서로를 인정하고 존중하는 문화가 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


행사에는 사전 신청과 현장 신청을 통해 누구나 참여할 수 있다. 자세한 사항은 시흥시대야종합사회복지관으로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
