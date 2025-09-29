용인시, 추석 연휴 기간 종합상황실 운영

재난·보건 등 12개 분야

경기도 용인시는 시민과 귀성객이 안전하고 편안한 추석 연휴를 보낼 수 있도록 '추석 연휴 종합대책'을 마련해 시행한다고 29일 밝혔다.

시는 연휴가 시작되는 다음 달 3일부터 9일까지 7일 동안 분야별 12개 상황반에 288명의 공무원을 배치해 연휴 기간 발생할 수 있는 상황에 신속 대응할 방침이다.

시는 이 기간 재난상황반을 24시간 운영해 각종 재난·재해 안전관리 체계를 강화하고, 전통시장과 다중이용시설 등 재난취약시설 안전관리 상태를 점검한다.

보건의료반은 연휴 기간 감염병 상시 감시 등 비상방역체계를 운영하고, 의료 공백 최소화를 위해 연휴 기간 문을 여는 병원과 의원, 약국 정보를 시 홈페이지에 게시한다.

수송대책반도 편성해 귀성과 귀향 인원이 많은 기간 동안 지역 내 주요 도로 상황을 살피고, 교통안전 관리 강화를 위한 특별교통대책을 마련했다. 수도대책반은 누수 및 단수 발생 시 복구 대책을 마련해 수돗물 관련 불편을 최소화하고, 긴급 급수를 위해서도 2곳의 업체에서 급수차를 확보, 비상 상황에 대비한다.

생활폐기물 수거를 위한 청소대책반은 연휴 기간인 다음 달 3일, 4일, 7일, 8일에 정상 운영한다. 단 7일에는 주택가 재활용은 수거하지 않는다. 다음 달 5일과 6일, 9일에는 생활폐기물을 수거하지 않는다.

광고물대책반은 불법 광고물 대응체계를 구축해 불법 광고물을 정비하고, 환경감시반은 특별 순찰반을 구성해 연휴 전후로 지역 내 하천과 배출업소를 순찰하여 환경오염 물질을 배출하는 업체에 대한 감시를 강화한다.

연료대책반은 연휴 기간 중 LPG 충전소 등을 파악해 안정적인 에너지 공급이 이뤄지도록 관리하며, 물가대책반은 10월 9일까지 추석 명절 성수품 21개 품목에 대한 품질과 가격 안정성을 점검한다.

연휴 기간 민원은 용인시 민원 상담 콜센터(1577-1122)에서 접수한다. 콜센터는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 나머지 시간에 접수된 민원은 민원상담 보이스봇이나 시청 당직실에서 안내한다.

이상일 시장은 "추석 연휴 기간 중 시민들과 귀성객들이 교통 등에 불편을 겪지 않고 편안하게 명절을 보내실 수 있도록 비상 대응체계가 차질 없이 가동하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



