대한전선, 추석 앞두고 '고구마 농가' 일손 돕기

장희준기자

입력2025.09.29 09:15

임직원 농가 일손 지원…오성환 당진시장 동참

대한전선이 명절을 맞아 지역 농가를 돕기 위해 일손을 보탰다. 농번기 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가를 돕고, 지역사회와 상생의 가치를 실천하는 차원이다.


대한전선 임직원 50여명이 지난 26일 당진 지역 농가의 고구마 수확을 지원하는 '농촌 일손 돕기' 활동을 진행했다.

대한전선은 당진 지역 농가의 고구마 수확을 지원하는 '농촌 일손 돕기' 활동을 진행했다고 29일 밝혔다. 이번 활동은 지난 26일 대한전선의 주요 생산 거점 당진케이블공장 인근 마을인 장항1리·삼화1리에서 진행됐다. 김현주 대한전선 생산기술부문장(전무)과 강진연 노조위원장을 비롯해 50여명의 임직원이 참여해 총 2000kg에 달하는 고구마를 수확했다. 오성환 당진시장도 동참했다.

앞서 대한전선은 지난 23일 당진시복지재단을 통해 지역 내 장애인 거주시설, 보호 작업장, 복지관 등 총 7개 기관에 고구마·약과·호박빵 등 당진산 재료로 만든 특산품을 기부한 바 있다. 해당 물품은 추석 연휴 기간 동안 각 시설을 이용하는 장애인에게 전달될 예정이다.


대한전선이 당진시와 함께 추석 맞이 고구마 수확 봉사활동에 참여했다. 앞줄 왼쪽 여섯째부터 오성환 당진시장, 김현주 대한전선 생산기술부문장, 강진연 강진연 노조위원장.

오성환 당진시장은 "일손이 필요한 수확기에 대한전선이 지역사회와 함께 힘을 모아 농가에 큰 도움을 줬다"며 "지역의 어려움에 지속적으로 관심을 기울여 준 대한전선에 감사드린다"고 전했다.


대한전선 관계자는 "사회공헌 활동을 꾸준히 전개하며 지역사회와의 상생 가치를 실현하고 있다"며 "앞으로 더 많은 이웃에게 나눔의 온기를 전할 수 있도록 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
