“추석 장보면 4만원 환급”…영등포전통시장, 온누리상품권 환급 행사

내달 1~5일 농축수산물 최대 30% 환급

서울 영등포구(구청장 최호권)는 추석 명절을 앞두고 10월 1일부터 5일까지 영등포시장역 인근 영등포전통시장에서 ‘온누리상품권 환급 행사’를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 행사는 농림축산식품부와 해양수산부가 주관하는 국산 농축수산물 소비 촉진 사업의 일환으로, 영등포구는 영등포전통시장에서 이를 운영하며 농축산물 34개, 수산물 15개 점포가 참여한다.

행사 기간 중 참여 점포에서 국산 신선 농축산물 또는 수산물을 구매한 소비자는 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 품목별로 1인당 각각 최대 2만원까지 환급 가능해 두 부문 모두 이용 시 최대 4만원 혜택을 받을 수 있다. 환급 기준은 3만4000원 이상~6만7000원 미만 구매 시 1만원, 6만7000원 이상 구매 시 2만원이다.

환급을 받으려면 구매 영수증과 신분증을 지참해 시장 내 환급 부스를 방문해야 하며, 일반 영수증이나 간이 영수증은 인정되지 않는다. 행사 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

영등포전통시장은 1956년 개장 이후 서울 서남권 대표 전통시장으로 성장했으며, 순대골목을 포함한 다양한 먹거리와 의류, 농축수산물, 건어물 등 특화된 상권을 갖추고 있다. 영등포구는 시장 경쟁력 강화를 위해 공영주차장 운영, LED 전광판 설치 등 편의 시설 개선도 꾸준히 추진하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “긴 연휴를 맞아 장바구니 부담을 덜고 품질 좋은 국산 농축수산물을 구입할 좋은 기회”라며 “지역 경제에 활력을 불어넣고 주민 모두가 풍성한 명절을 보내길 바란다”고 전했다.





김민진 기자



