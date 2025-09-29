청년 독일 취업 박람회, 獨 이민법 개정으로 기회 확대

프랑크푸르트서 ‘2025 한-독 취업박람회’ 개최

17개사 참가, 150여 명 구직자와 면접 진행

독일 전문인력이민법 개정…외국 인재 채용 문턱 낮아져

대한무역투자진흥공사(코트라)와 주프랑크푸르트 총영사관이 공동으로 프랑크푸르트에서 '2025 한-독 취업박람회'를 열었다. 이번 행사는 우리 청년의 유럽 취업을 지원하고 현지 진출 기업의 인재 확보를 돕기 위해 마련됐다.

29일 코트라에 따르면 지난 26일 열린 박람회에서는 CJ푸드유럽, KDB산업은행, 롯데케미칼 독일법인 등 17개사가 참가해 한국 청년 구직자 150여 명과 면접을 진행했다. 채용으로 이어질 수 있도록 기업 멘토 상담, 1대1 법률 상담, 이력서 작성 클리닉도 함께 제공됐다.

독일은 제조·물류·금융 산업이 발달해 다수 한국기업들이 유럽연합(EU) 거점을 두고 있으며, 고령화와 저출산으로 인한 인력난이 심화하면서 외국 인재 수요가 늘고 있다.

장영구 포스코홀딩스 유럽법인 상무는 "지원자들의 언어 능력과 직무 이해도가 높아 즉시 투입이 가능하다"며 "다만 비자 발급과 노동청 행정 절차가 복잡하고 한국 인재를 만날 기회가 적은 점은 아쉽다"고 말했다.

독일 정부는 올해 전문인력이민법을 개정해 외국 인재 채용 문턱을 낮췄다. 비규제 직종에서는 전공과 무관하게 취업할 수 있고, 외국 자격 보유자의 체류 기간도 연장됐다. 또한 일정 요건 충족 시 독일 내 구직이 가능한 '찬스카드(Chancekarte)' 제도도 신설됐다.

참가자 L씨는 "여러 기업과 면접·상담을 받으며 독일 취업 준비에 필요한 정보를 얻을 수 있었다"고 말했다.

김은정 주프랑크푸르트 총영사는 "독일 진출 기업들이 공통적으로 호소하는 어려움이 인재 확보"라며 "이번 박람회가 기업과 구직자 모두에 도움이 되길 바란다"고 밝혔다. 김현철 대한무역투자진흥공사(코트라) 유럽지역본부장은 "독일 노동시장에는 기업과 청년 모두의 수요가 공존한다"며 "실질적인 성과로 이어지도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



