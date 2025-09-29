10년간 실질소득 증가율, 청년층(20대) 나홀로 1%대 그쳐

실업률 낮아졌지만 비정규직 확대가 소득 발목

외식비 급등에 체감물가 상승…실질소득 둔화

청년층 실질소득이 최근 10년간 전 세대 가운데 가장 낮은 증가율을 기록한 것으로 나타났다.

한국경제인협회가 29일 발표한 '2014~2024년 세대별 실질소득 추이 분석'에 따르면 청년층(20대)의 실질소득은 2014년 월평균 176만4000원에서 2024년 212만3000원으로 늘었다.

같은 기간 20대 실질소득 연평균 증가율은 1.9%로 30대(3.1%), 40대(2.1%), 50대(2.2%), 60대 이상(5.2%)보다 낮았다. 증가세도 2014~2019년 2.6%에서 2019~2024년 1.1%로 둔화했다.

청년층 고용은 양적으로는 개선됐으나 질적 저하가 실질소득 증가를 제약한 것으로 분석됐다. 청년층 실업률은 2014년 9.0%에서 2024년 5.8%로 3.2%포인트 낮아지고 고용률도 같은 기간 57.4%에서 61.0%로 올랐지만, 비정규직 비율은 32.0%에서 43.1%로 11.1%포인트 증가했다. 청년층 근로소득의 연평균 증가율은 3.6%에 그쳐 전체 세대 중 가장 낮았다.

물가도 소득 증가세 둔화에 영향을 미쳤다. 청년층 체감물가상승률은 2014~2019년 연평균 1.1%에서 2019~2024년 2.8%로 뛰었다. 같은 기간 청년층 명목 가처분소득 증가율은 3.8%에서 4.0%로 소폭 높아졌으나, 외식비 등 생활 지출이 빠르게 올라 실질소득 증가율은 하락했다. 특히 '음식·숙박' 항목 물가는 최근 5년간 연평균 4.0% 올라 청년층 체감물가 상승의 30.9%를 차지했다.

한경협은 청년층 소득 여건 개선을 위해 고용훈련 확대 등 노동시장 정책을 다변화하고, 외식업체의 식재료 원가 부담 완화를 통해 외식물가 안정화 대책을 병행해야 한다고 제언했다.





