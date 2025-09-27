국정자원 화재로 질병청 시스템도 일부 장애…복지포털도 먹통

국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 질병관리청의 방역통합정보시스템 등 일부 시스템에도 장애가 발생했다. 보건복지부 홈페이지를 비롯해 복지서비스 종합포털 '복지로'도 먹통이다.

27일 질병청에 따르면 이번 화재사고 여파로 질병청과 소속기관 홈페이지, 내부 행정시스템, 질병보건통합관리시스템, 방역통합정보시스템 등에 전산 장애가 발생했다. 이에 질병청은 즉시 대응이 필요한 제1급 감염병이나 원인불명 감염병, 생물테러 감염병 사례는 질병청 종합관리실 유선 전화로 신고하라고 안내했다.

2∼3급 감염병의 경우 집단발생이 의심되면 종합상황실로 즉시 신고하고, 개별 사례는 24시간 내 보건소에 유선 또는 팩스로 신고하면 된다.

질병청은 종합상황실을 중심으로 비상근무 체제에 돌입하고, 행정안전부 등 관계부처와 협의해 시스템을 조속히 정상화할 수 있도록 노력하고 있다고 밝혔다.

아울러 복지서비스 종합포털 '복지로' 사이트도 접속이 불가능하다. 복지로는 보건복지부와 사회보장정보원이 운영하는 복지포털로, 기초생활보장제도 생계·의료·교육급여, 긴급복지지원, 아동수당, 기초연금, 에너지 바우처 등 각종 복지서비스 정보를 확인하고 온라인으로 신청할 수 있는 웹사이트다.

복지부가 운영하는 화장시설 온라인 예약 사이트인 'e하늘 장사정보시스템'도 접속이 안 되고 있다.

복지부는 관련 시스템 장애 상황에 대응하기 위해 이날 오전 8시께 경계 경보를 발령하고 1차관 주재로 긴급상황점검회의를 열었다.





