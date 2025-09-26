정부조직법 국회 본회의서 與주도로 통과

검찰청 폐지 등을 골자로 한 정부조직법 수정안이 국회 본회의에서 여당 주도로 통과됐다.

정부조직법 수정안은 26일 본회의에서 재석 의원 180명 가운데 찬성 174명, 반대 1명, 기권 5명으로 통과됐다.

여당인 더불어민주당 의원들은 찬성표를 던졌고, 법안에 반대하는 국민의힘은 표결에 참석하지 않았다.

정부조직법 수정안은 검찰청을 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)과 공소청을 신설해 검찰의 수사·기소 기능을 분리하는 내용이 담겼다. 중수청은 행정안전부 장관, 공소청은 법무부 장관 소속으로 두도록 한다.

검찰청 폐지 및 중수청·공소청 설치에는 1년 유예 기간을 둠에 따라 검찰청은 설립 78년 만인 내년 9월 문을 닫게 된다.

수정안에는 기획재정부를 재정경제부와 기획예산처로 분리하고, 기재부 예산 기능을 국무총리실 산하 기획예산처로 이관하는 내용도 담겼다. 이는 내년 1월2일부터 시행될 예정이다. 이로써 2008년 이전의 재정경제부와 기획예산처를 통합해 설립된 기획재정부는 18년 만에 간판을 내리게 된다.

수정안에는 방송통신위원회를 폐지하고 방송미디어통신위원회를 신설하는 내용도 담겼다. 환경부는 기후에너지환경부로 개편하고, 산업통상자원부는 산업통상부로 명칭이 바뀐다. 기존 산업통상자원부 내 원자력 발전 수출 부문을 제외한 에너지 업무는 기후에너지환경부로 이관할 예정이다.

한편 이번 수정안에서 민주당이 추진했던 금융위원회 개편은 제외됐다. 당초 재경부로 넘길 방침이었던 금융위의 국내 금융 정책 기능은 기존 금융위가 그대로 수행하고, 금융감독원도 현행 체제를 유지한다.

수정안은 전날 국회 본회의에 상정됐지만, 상정 직후 국민의힘 신청으로 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)가 시작됐다.

이에 민주당은 필리버스터 종결 동의안을 제출했고, 필리버스터 시작 24시간이 지난 이날 오후 6시30분께 토론 종결 표결이 이뤄졌다.

민주당은 이어 방송미디어통신위원회 설치법과 국회법 개정안, 국회 증언·감정법 등을 순차적으로 처리한다는 계획이지만, 국민의힘은 이 법안에 대해서도 곧바로 필리버스터에 돌입하겠다는 방침이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



