본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, '골목상권 SNS 서포터즈' 발대

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.26 16:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

골목형 상점가·온누리상품권 등 홍보

광주시 서구(구청장 김이강)가 지난 25일 서구 소상공인경영지원센터에서 인플루언서 10명으로 구성된 '서구 골목상권 SNS서포터즈' 발대식을 열고 본격적인 활동을 시작했다.

김이강 광주 서구청장이 25일 서구 소상공인경영지원센터에서 열린 '서구 골목상권 SNS 서포터즈 발대식'에서 위촉장을 수여한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

김이강 광주 서구청장이 25일 서구 소상공인경영지원센터에서 열린 '서구 골목상권 SNS 서포터즈 발대식'에서 위촉장을 수여한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

26일 서구에 따르면 이번 발대식은 서구 전역에 지정된 골목형 상점가를 널리 알리고, 온누리상품권 가맹 확대와 사용 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.


이날 행사는 위촉장 수여식과 함께 향후 활동계획 및 운영 방향 등을 공유하는 순서로 진행됐다.

'서구 골목상권 SNS 서포터즈'는 다양한 온라인 활동 경험과 콘텐츠 제작 역량을 갖춘 인플루언서 10명으로 구성됐다. 이들은 직접 상점가를 방문해 온누리상품권을 활용하고, 먹거리·문화·상점가의 매력을 사진과 영상으로 담아 온라인 홍보를 펼칠 예정이다.


특히 골목형 상점가 소개와 온누리상품권 사용 방법을 집중적으로 알림으로써 주민들의 상권 방문을 촉진하고 소상공인 매출 증대에도 기여할 것으로 기대된다. 서포터즈는 오는 12월까지 서구 전역의 온누리상품권 가맹 상점가 121곳을 대상으로 활동을 이어갈 계획이다.


김이강 서구청장은 "SNS 서포터즈 활동을 통해 더 많은 주민이 골목상권의 가치를 공감하고 직접 찾는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역상권 활성화를 위한 다양한 지원책을 마련해가겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기