한국계 美 작가 수전 최, 부커상 최종 후보..."역사적 긴장을 우아하고 균형있게"

소설 '플래시라이트'(Flashlight)

언어, 정체성, 가족을 둘러싼 질문 제기

한국계 미국인 작가 수전 최의 소설 '플래시라이트'(Flashlight)가 세계적으로 권위를 인정받는 영국의 문학상인 부커상 최종 후보에 올랐다.

2025년 부커상 최종후보 오른 한국계 미국 작가 수전 최. 부커상 재단 제공

26일 주영한국문화원에 따르면 '플래시라이트'는 2025년 부커상 최종 후보 6편에 포함됐다. 부커상은 영국에서 시작된 세계적인 문학상으로, 영미권 최고 권위의 영어 소설 상 중 하나로 평가된다. 영국이나 아일랜드에서 영어로 출판된 소설을 대상으로 한다.

영어로 번역된 작품 대상으로는 '인터내셔널 부커상'을 작가·번역가에게 공동으로 수여한다. 앞서 한강이 '채식주의자'로 이 상을 받았다.

'플래시라이트'는 10세 루이자와 재일 교포 아버지, 미국인 어머니로 이뤄진 가족의 이야기를 통해 기억과 언어, 정체성, 가족을 둘러싼 질문을 파헤친다. 이 가족은 전후 재일교포 사회와 미국 교외를 오가며 20세기 역사적 격랑 속에 휘말린다.

부커상 심사위원단은 "대륙과 세기를 능숙하게 가로지르는 이 야심 찬 작품에서 수전 최는 역사적 긴장과 친밀한 드라마를 놀라운 우아함으로 균형 있게 담아냈다"고 심사평을 전했다.

수전 최는 미국 인디애나주에서 한국인 교수인 최창 씨와 유대계 어머니 사이에서 태어나 텍사스에서 성장한 한인 2세다. 1990년 예일대를 졸업하고 1995년 코넬대에서 문예창작을 공부했다. 펜 아메리카(PEN America) 이사로 활동하며, 존스홉킨스대에서 문예창작을 가르치고 있다.

아버지를 모델로 한 데뷔작 '외국인 학생'(The Foreign Student)은 아시아계 미국문학상을 받았고 '미국 여자'(American Woman)는 2004년 퓰리처상 최종 후보에 올랐다. '나의 교육'(My Education)은 2014년 람다 문학상을, '신뢰 연습'(Trust Exercise)은 2019년 전미 도서상을 받았다.

수전 최 작품 외에 키란 데사이(인도)의 '더 론리니스 오브 소니아 앤드 서니'(The Loneliness of Sonia and Sunny), 케이티 기타무라(미국)의 '오디션', 벤저민 마코비츠(미국)의 '더 레스트 오브 아워 라이브스'(The Rest of Our Lives), 앤드루 밀러(영국)의 '더 랜드 인 윈터'(The Land in Winter), 데이비드 솔로이(영국)의 '플레시'(Flesh)가 최종 후보에 올랐다.

최종 수상작은 오는 11월10일 발표되며 상금은 5만파운드(약 9400만원)다.





서믿음 기자



