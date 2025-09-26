한국주택금융공사, ‘찾아가는 주택연금·노후건강 상담서비스’… 고객감사제 운영

“주택연금 상담 받으시고 건강도 챙기세요”

한국주택금융공사(HF, 사장 김경환)는 주택연금 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 'HF 찾아가는 주택연금·노후건강 상담서비스'와 '주택연금 고객감사제'를 운영한다.

공사는 '2025년 부산시 하하 페스티벌'과 '천안시 제29회 노인의 날 기념행사장'에서 현장 상담 창구를 운영한다. 이를 통해 주택연금 상담은 물론 고령층을 대상으로 한 무료 건강검진 서비스를 제공하여 어르신들의 안정적이고 건강한 노후를 지원할 예정이다.

또 올해 출시된 소상공인대출 상환용 주택연금 등 신규 가입자와 추천인을 대상으로 상품을 제공하는 '주택연금 고객감사제'도 연말까지 진행된다.

이번 행사에서는 ▲소상공인대출 상환용 주택연금 고객 ▲재건축 등 분담금 납부용 개별인출 고객 ▲주택연금 추천 고객(기존 고객이 신규 가입자를 추천한 경우) ▲추천인을 통해 가입한 신규 고객 등 총 32명을 선착순으로 선정해 감사의 마음을 전할 예정이다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "주택연금 정보 접근성을 높이기 위해 지자체와 함께하는 행사를 마련했다"며 "고객이 체감할 수 있는 다양한 지역 밀착형 서비스를 제공해 나가겠다"고 전했다.





