본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

한국주택금융공사, ‘찾아가는 주택연금·노후건강 상담서비스’… 고객감사제 운영

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.26 10:35

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

“주택연금 상담 받으시고 건강도 챙기세요”

한국주택금융공사(HF, 사장 김경환)는 주택연금 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 'HF 찾아가는 주택연금·노후건강 상담서비스'와 '주택연금 고객감사제'를 운영한다.


공사는 '2025년 부산시 하하 페스티벌'과 '천안시 제29회 노인의 날 기념행사장'에서 현장 상담 창구를 운영한다. 이를 통해 주택연금 상담은 물론 고령층을 대상으로 한 무료 건강검진 서비스를 제공하여 어르신들의 안정적이고 건강한 노후를 지원할 예정이다.

또 올해 출시된 소상공인대출 상환용 주택연금 등 신규 가입자와 추천인을 대상으로 상품을 제공하는 '주택연금 고객감사제'도 연말까지 진행된다.


이번 행사에서는 ▲소상공인대출 상환용 주택연금 고객 ▲재건축 등 분담금 납부용 개별인출 고객 ▲주택연금 추천 고객(기존 고객이 신규 가입자를 추천한 경우) ▲추천인을 통해 가입한 신규 고객 등 총 32명을 선착순으로 선정해 감사의 마음을 전할 예정이다.


김경환 한국주택금융공사 사장은 "주택연금 정보 접근성을 높이기 위해 지자체와 함께하는 행사를 마련했다"며 "고객이 체감할 수 있는 다양한 지역 밀착형 서비스를 제공해 나가겠다"고 전했다.

한국주택금융공사.

한국주택금융공사.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기