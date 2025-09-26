본문 바로가기
교원그룹, 창립 40주년 첫 행보…中 상하이 '교원감사나눔투어' 진행

최호경기자

입력2025.09.26 10:08

지역아동센터 아동·부모 96명 초청해 3박 4일간 운영

교원그룹은 창립 40주년을 맞아 고객과 사회, 임직원에게 감사의 마음을 전하는 다양한 캠페인을 진행한다고 26일 밝혔다.


이는 장평순 회장이 핵심 경영 철학으로 삼아온 '평생인연'의 가치를 반영한 것이다. 지난 40년의 성과를 공유하고, 교원그룹이 추구하는 따뜻한 동반성장의 의지를 되새기기 위해 기획됐다.

올해 40주년 캠페인은 이러한 취지에서 ▲9월 교원감사나눔(사회공헌) ▲10월 교원감사페스타(고객 프로모션)로 구성해 진행할 예정이다. 캠페인의 첫 번째 행사로 지역아동센터 아동 해외문화체험 지원 사회공헌 프로그램인 '교원감사나눔투어'를 성공적으로 마무리하며 본격적인 행보의 시작을 알렸다.

‘교원감사나눔투어’ 참가자 단체 사진. 교원그룹

이번 투어는 '아이들에게 양질의 교육 기회를 제공하는 것이 교육기업의 책임'이라는 장 회장의 신념에 따라 마련됐다. 교원그룹은 1999년부터 25년간 경제적 여건으로 학습과 문화 경험에서 소외되기 쉬운 아이들을 지원하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 이어오고 있다.


교원감사나눔투어는 지난 21일부터 24일까지 중국 상하이에서 열렸다. 공동 주최 기관인 초록우산어린이재단이 선정한 7개 지역아동센터 아동과 부모 등 96명이 참여했으며, 교원그룹 계열사 교원투어가 안전한 환경 속에서 아이들이 배움과 소중한 추억을 함께 쌓을 수 있도록 전용 프로그램을 운영했다.


참가자들은 대한민국 임시정부청사, 홍구공원, 매원, 영경방 등 독립운동 유적지를 비롯해 상하이 예원 옛거리, 남경로, 동방명주타워, 마시청 서커스 공연 등 양국의 역사와 문화를 직접 체험했다. 또한 상하이 디즈니랜드에서 가족과 함께 특별한 시간을 보냈다.

교원그룹은 이번 해외문화체험 지원에 이어 오는 11월 교원감사나눔 캠페인의 일환으로 전국 지역아동센터에 빨간펜 전집과 교원웰스 환경가전을 기부할 예정이다. 이를 통해 아동들의 학습·정서 발달을 돕고, 쾌적한 생활환경을 제공해 균형 있는 성장을 지원한다는 계획이다.


교원그룹 관계자는 "자축이 아닌 고객·사회·임직원과 가족에게 감사와 보답을 전하는 행사로 40주년의 의미를 더하고자 했다"며 "앞으로도 고객의 더 나은 삶을 위한 혁신과 사회적 책임을 실천하며 따뜻한 동반성장을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
