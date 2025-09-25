본문 바로가기
조선대병원, '다같이 더가치' 환자안전의 날 개최

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.25 16:12

조선대병원은 지난 23일 2관 1층 로비에서 '2025년 환자 안전의 날' 행사를 개최했다.

조선대병원은 지난 23일 2관 1층 로비에서 '2025년 환자 안전의 날' 행사를 개최했다. 조선대병원 제공

조선대병원은 '2025년 환자안전의 날' 행사를 개최했다고 25일 밝혔다.


지난 23일 조선대병원 2관 1층 로비에서 진행된 이번 행사는 '다같이 더가치 환자안전 캠페인'이라는 주제로 열렸다. 의료 질 향상과 환자안전문화 정착을 위한 목적으로 실시했다.

행사는 ▲환자 참여(SPEAK UP) 캠페인 ▲환자 안전 OX 퀴즈 ▲환자 안전 실천 사진전 등 다채로운 프로그램으로 진행됐다.


김진호 병원장은 "환자 안전의 날을 맞아 진행된 다양한 프로그램을 통해 환자 안전에 대한 중요성을 다시 한번 되새기는 시간이 됐다"며 "앞으로도 환자 안전 문화 정착을 위해 지속해서 노력해 안전한 의료환경을 만들겠다"고 말했다.


한편, 조선대병원은 환자 안전에 대한 교직원의 인식 확립과 환자 안전 문화 정착을 위해 매년 '환자 안전의 날' 행사를 진행해 오고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
