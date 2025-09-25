광주사랑의열매, 사회복지협·서비스원에 '공유 차량' 지원

광주사회복지공동모금회가 공유차량 지원사업의 일환으로 광주시사회복지협의회, 광주시사회서비스원에 공유차량(쏠라티, 15인승)을 2대 지원했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주 사랑의열매)는 공유 차량 지원사업의 일환으로 광주시사회복지협의회, 광주시사회서비스원에 공유차량(쏠라티, 15인승)을 2대 지원했다고 25일 밝혔다.

지난 22일 광주광역시사회복지협의회에서 진행된 전달식에는 광주 사랑의열매 구제길 회장과 차량 지원기관인 광주사회복지협의회 김영기 회장, 광주시사회서비스원 김대삼 원장이 참석했다.

이날 지원된 차량은 관내 사회복지기관·시설이 사회복지 서비스 제공을 위해 차량이 필요한 경우 해당 차량을 대여해 원활한 서비스를 지원할 수 있도록 사용될 예정이다.

구제길 광주 사랑의열매 회장은 "지원된 차량을 통해 광주지역의 사회복지 서비스가 보다 활발하게 이뤄지길 바란다"며 "앞으로도 광주지역의 복지 현안 문제를 해결에 기여할 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.

한편, 공유 차량은 광주시에 소재한 사회복지기관·시설이라면 광주시사회복지협의회·광주시사회서비스원 누리집을 통해 대여를 신청, 사용할 수 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>