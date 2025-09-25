본문 바로가기
안산 감골운동장, 체육시설+주차장 복합시설로 탈바꿈한다

정두환기자

입력2025.09.25 14:38

경기도 안산시 상록구 사동 소재 감골운동장이 체육시설과 주차장을 갖춘 복합시설로 탈바꿈한다.

이민근 안산시장이 사동 감골운동장 복합화시설 기공식에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공

이민근 안산시장이 사동 감골운동장 복합화시설 기공식에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공

안산시는 24일 사동·사이동 지역의 주차난 해소와 문화·체육 인프라 확충을 위한 '감골운동장 복합화시설 조성사업' 기공식을 개최했다고 25일 밝혔다.


사동 1342 일원에 들어서는 복합화시설은 연면적 1만5856㎡ 규모다. 지하 1층에는 143면의 주차공간을 갖춘 부설주차장이 들어서며, 지상부에는 인조 잔디 축구장과 조깅트랙 등 주민 체육시설을 갖출 예정이다.

사업에는 총 207억원이 투입되며, 18개월간의 공사 기간을 거쳐 오는 2027년 2월 준공할 예정이다.


이민근 안산시장은 "복합화시설이 완공되면 지역 주민들의 주차 및 여가 활동 공간을 동시에 확보할 수 있게 될 것"이라며 "도시 경쟁력 제고에도 기여할 수 있도록 사업을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
