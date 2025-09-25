본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

안동, 세계 백신인재의 요람으로…글로벌 교육허브 도약

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.25 13:54

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

WHO·IVI와 손잡고 국제협력 강화
청년 일자리·국제 인재양성 두 마리 토끼 잡다

안동시가 글로벌 바이오·백신 산업의 전략 거점으로 도약하고 있다.


단순한 백신 생산기지를 넘어, 세계 인재 양성과 국제 협력의 허브로 성장하며 '대한민국 백신 수도'에서 '세계 백신 인재의 요람'으로 위상을 넓혀가고 있다.

안동시, 글로벌 바이오백신 공장 전경, 인력양성 허브로 도약

안동시, 글로벌 바이오백신 공장 전경, 인력양성 허브로 도약

AD
원본보기 아이콘

◆ WHO·IVI 와 맞손, 국제 교육 전진기지로

2023년 보건복지부로부터 '글로벌 바이오 안동 캠퍼스'로 지정된 동물세포 실증지원센터는 국제백신연구소(IVI)와 공동으로 국제 교육 과정을 운영하고 있다. 백신의 약품 GMP 기준을 충족한 전문시설에서 진행되는 이 교육은 WHO와 각국 보건당국의 관심을 끌며 국제적 성과를 거두고 있다.

지난 9월 1일부터 26일까지 WHO 지원으로 열린 '세포배양 백신 배양공정 실습 교육'에는 14개국 17명의 전문가가 참여했다. 이어 10월 20일부터 11월 18일까지는 에티오피아 보건부와 UNOPS가 협력한 '백신 생산공정 실습 교육'이 운영돼 현지 기업 및 연구소 전문 인력이 안동에서 훈련받는다. 이는 아프리카 현지 백신 자립 역량을 키우는 국제적 협력 모델로 평가받고 있다.


◆ 지역 청년의 미래도 키운다

안동시는 국제 교육뿐 아니라 국내 인재 양성에도 박차를 가하고 있다. 국립경북대, 안동과학대, 가톨릭상지대, 지역 특성화고 등과 연계해 재학생과 취업준비생 230여 명에게 GMP 생산공정 및 품질관리 교육을 제공하며, 전문인력 확보와 지역 청년 일자리 창출이라는 두 마리 토끼를 잡고 있다.


2022년 이후 해외 35개국 114명, 국내 700여 명이 교육 과정을 수료하면서 안동은 명실상부한 글로벌 인재 양성의 거점 도시로 자리 잡았다.

◆ 글로벌 백신 중심도시로 비상

앞으로 안동시는 SK바이오사이언스, 국제백신연구소 안동분원, 백신 상용화 기술지원센터 등과 연계해 세계 바이오·백신 산업의 중심지로 성장하겠다는 청사진을 그리고 있다.


권기창 안동시장은 "안동은 WHO가 인정한 글로벌 바이오·백신 인력양성 허브로서 국제사회와 함께 책임을 다하고 있다"며 "지역 주도의 지속 성장 전략으로 대한민국 바이오산업의 미래를 열고, 안동을 세계 백신 중심도시로 발전시키겠다"고 강조했다.


이러 "안동의 전략은 단순한 산업 육성을 넘어 국제적 교육·협력의 플랫폼을 구축하는 데 있다. '인재를 키우는 도시'라는 차별화된 비전이 안동을 글로벌 백신 허브로 만드는 핵심 동력이 되고 있다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

상속세 부담에 엑소더스 빨라진 슈퍼리치…"韓, 올해만 2400명 떠날 듯" 상속세 부담에 엑소더스 빨라진 슈퍼리치…"韓, 올... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

아버님 댁에 LG '이지TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

새로운 이슈 보기