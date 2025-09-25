본문 바로가기
영남

[인사]울산광역시

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.25 09:59

(10월 1일 자 수시인사)


※승진(21명)

◇ 4급(2명)

▲ 세정담당관 고재식 ▲ 경제자유구역청 기획행정부장 남현정

◇ 5급(7명)

▲ 건설도로과(5급요원) 이무영 ▲ 경제자유구역청(5급요원) 홍현정 ▲ 세정담당관(5급요원) 천팔영 ▲ 세정담당관(5급요원) 이성섭 ▲ 감염병관리과(5급요원) 양미숙 ▲ 도시균형개발과(5급요원) 박성철 ▲ 용연수질개선사업소(5급요원) 박광복

◇ 6급(7명)

▲ 시민안전실 이상봉 ▲ 교통국 김유라 ▲ 상수도사업본부 김미연 ▲ 울주군 조다미 ▲ 복지보훈여성국 이현주 ▲ 동구 김서우 ▲ 종합건설본부 한희구

◇ 7급(5명)

▲ 시민건강국 김가람 ▲ 교통국 신유정 ▲ 상수도사업본부 이성진 ▲ 복지보훈여성국 고현경 ▲ 상수도사업본부 윤현식


※전보(15명)

◇ 4급(1명)

▲ 문화예술회관장 남병석

◇ 5급(6명)

▲ 문화예술과 최행선 ▲ 보훈노인과 윤혜경 ▲ 시민건강과 김영란 ▲ 자치행정과 양기운 ▲ 인재교육과 이보경 ▲ 인재교육과 정연표

◇ 6급(1명)

▲ 환경국 김진영

◇ 연구사(1명)

▲ 환경국 강건희

◇ 7급(3명)

▲ 기획조정실 김다솜 ▲ 복지보훈여성국 김효진 ▲ 도시국 박효정

◇ 8급(3명)

▲ 기획조정실 최재훈 ▲ 기업투자국 이아름 ▲ 문화관광체육국 서예빈


※전출(4명)

◇ 연구사(2명)

▲ 경기도 안산시 손혜란 ▲ 인천광역시 김민주

◇ 7급(1명)

▲ 부산광역시 유지원

◇ 8급(1명)

▲ 부산광역시 수영구 이정환

※전입(12명)

◇ 연구사(2명)

▲ 울산시립미술관 오은석 ▲ 보건환경연구원 박소윤

◇ 7급(4명)

▲ 상수도사업본부 강세희 ▲ 경제산업실 권경애 ▲ 시민건강국 한영미 ▲ 보건환경연구원 이수민

◇ 8급(6명)

▲ 문화예술회관 서유정 ▲ 차량등록사업소 김은영 ▲ 온산수질개선사업소 박명지 ▲ 자치경찰위원회 김단 ▲ 상수도사업본부 정진협 ▲ 상수도사업본부 임지우





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

