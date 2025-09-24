본문 바로가기
이장우 "나눔 문화 확산과 사회공헌 활동 뿌리내릴 수 있도록 지원"

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.24 16:16

2025년 나눔실천 유공자 15명에게 표창 수여

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시가 24일 건양대학교 죽헌정보관에서 '2025년 나눔실천 유공자 포상식'을 열고 이웃사랑과 나눔 문화 확산에 앞장선 개인·단체 40여 명에게 표창을 수여했다.


이날 행사에서는 이장우 대전시장이 직접 나눔실천 유공자 15명에게 대전광역시장 표창을 수여했으며, 시의장상·교육감상·공동모금회장상 등도 함께 전달됐다.

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

수상자들은 지역 곳곳에서 봉사, 기부, 돌봄 등 다양한 나눔 활동을 꾸준히 이어오며 공동체의 따뜻한 변화를 이끌어왔다.


사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

이장우 대전시장은 축사에서 "여러분의 나눔이 대전의 희망이며, '나눔이 일상인 도시'를 함께 만들어가겠다"며 "대전시는 앞으로도 나눔 문화 확산과 사회공헌 활동이 더욱 뿌리내릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
