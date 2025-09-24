정약용 정신 품은 '남양주시 1일 명예시장', 제25기 체험 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 23일 시청에서 관내 초등학생 7명을 대상으로 '제25기 1일 명예시장'프로그램을 운영했다.

'1일 명예시장'은 행정 참여가 어려운 어린이에게 시정 체험 기회를 제공해 민주 시민의식과 리더십을 기를 수 있도록 돕기 위한 프로그램이다.

이날 명예시장으로 위촉된 학생들은 관내 4개 초등학교에서 추천받은 5·6학년생 7명으로, 학생들은 시장실에서 주광덕 시장에게 위촉장을 받았다.

학생들은 △청사 라운딩 △민원 발급 체험 △ 퀴즈로 시행정 알아보기 △재난상황실 체험 △별내동 스마트시티통합센터 영상 시스템 견학 등 주요 시설을 둘러보며 행정 구조와 공무원의 역할에 대해 학습했다.

오후에는 정약용유적지와 실학박물관을 방문해 문화해설을 들으며 다산 정약용 선생의 업적과 실학에 대해 깊이 있는 이해를 쌓았고, 만족도 설문으로 일정을 마무리했다.

시는 이번 프로그램이 학생들이 행정의 주체로서 주도적으로 시정을 이해하고, 지역사회와 민주주의에 대한 관심을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장은 "정약용 선생은 '쉬지 말고 기록하자'는 신념으로 생전에 500여 권의 저술을 남겼다"며 "명예시장 여러분도 꿈과 미래를 설계하기 위해 항상 기록하는 습관을 갖길 바란다"고 격려했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



