양주별산대놀이·양주상여와회다지소리…정기공연 가을 무대 물들인다

이종구기자

입력2025.09.24 12:29

경기 양주시가 오는 27일과 28일 이틀간 양주별산대놀이마당에서 지역 대표 무형유산 정기공연을 연이어 개최한다.

양주별산대놀이(왼쪽)와 양주상여와회다지소리 포스터. 양주시 제공

이번 공연은 시민들에게 전통문화의 멋과 흥을 전하고, 무형유산의 가치를 널리 알리기 위한 자리다.


27일 오후 2시에는 제65회 양주별산대놀이 정기공연이 열린다.

국가무형유산인 양주별산대놀이는 유네스코 인류무형문화유산 '한국의 탈춤'을 대표하는 연희로, 특권계급과 형식·도덕에 대한 풍자와 해학을 담은 서민극이다.


이번 공연은 길놀이와 서막고사를 시작으로 초청공연(강원도 무형유산 평창둔전평농악)과 탈춤 본연의 다양한 과장을 선보이며, 관람객들에게 전통 연희의 진수를 보여줄 예정이다.


이어 28일 오후 1시에는 제24회 양주상여와회다지소리 정기공연이 무대에 오른다.

경기도 무형유산으로 지정된 양주상여와회다지소리는 전통 장례 풍습을 재현하며 공동체의 슬기와 예술적 감각을 전승해 온 공연이다.


이날은 상여퍼레이드와 서막고사, 상여·회다지 공연과 함께 다양한 초청공연이 어우러져 풍성한 무대를 선사한다.


홍미영 문화관광과장은 "이번 두 차례 정기공연이 시민들과 관람객들에게 전통문화 향유의 소중한 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 무형유산 보존과 계승에 최선을 다하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
