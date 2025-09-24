철원군, 은하수교·횃불전망대 야간개장 운영…특별한 추억 선사

강원도 철원군은 가을철 관광객들에게 특별한 야경 체험을 제공하기 위해 은하수교와 횃불전망대를 야간 개장한다.

운영 기간은 오는 26일부터 10월 25일까지로, 매주 금·토 9시~22시까지 진행된다.

특히, 추석 연휴 기간인 10월 3일~10월 12일까지는 연휴 기간 내내 운영하여 귀성객과 관광객들에게 특별한 추억을 선사할 예정이다. 단, 추석 당일인 10월 6일에는 휴무한다.

은하수교와 횃불전망대는 한탄강의 수려한 경관과 함께 야간 조명이 어우러져 색다른 매력을 느낄 수 있는 철원의 대표 명소다.

철원군은 이번 야간 개장을 통해 지역 관광 활성화와 더불어 철원을 찾는 관광객들에게 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.

김익수 철원군 관광정책실장은 "가을밤 은하수교와 횃불전망대에서만 느낄 수 있는 특별한 감동을 많은 분이 경험하시길 바란다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



