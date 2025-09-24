'제43회 금산세계인삼축제' 무료 '한복체험' 인기

가족 단위 관광객과 외국인 방문객들에게 큰 인기
궁중 복식부터 생활 한복까지 다양한 의상을 입고 축제를 즐길 수 있는 제43회 금산세계인삼축제의 무료 '한복체험'이 인기를 끌고 있다.
'한복체험'은 우리 전통 의복의 아름다운 과 멋을 국내외 관광객에게 알리고자 마련했으며, 다양한 의상과 장신구가 마련돼 있어 남녀노소 누구나 원하는 한복을 직접 착용할 수 있다.
특히, 가족 단위 관광객과 외국인 방문객들에게 큰 인기를 끌며 축제의 활력을 더하는 명소로 자리매김하고 있다.
이윤진 재무과 담당자는 "무료 한복체험이 세계 속에 우리 한복의 우수성을 널리 알리고 금산을 찾은 관광객들에게 특별한 경험과 감동을 선사하길 기대한다"고 말했다.
