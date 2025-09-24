'제43회 금산세계인삼축제' 무료 '한복체험' 인기

가족 단위 관광객과 외국인 방문객들에게 큰 인기

궁중 복식부터 생활 한복까지 다양한 의상을 입고 축제를 즐길 수 있는 제43회 금산세계인삼축제의 무료 '한복체험'이 인기를 끌고 있다.

'한복체험'은 우리 전통 의복의 아름다운 과 멋을 국내외 관광객에게 알리고자 마련했으며, 다양한 의상과 장신구가 마련돼 있어 남녀노소 누구나 원하는 한복을 직접 착용할 수 있다.

특히, 가족 단위 관광객과 외국인 방문객들에게 큰 인기를 끌며 축제의 활력을 더하는 명소로 자리매김하고 있다.

이윤진 재무과 담당자는 "무료 한복체험이 세계 속에 우리 한복의 우수성을 널리 알리고 금산을 찾은 관광객들에게 특별한 경험과 감동을 선사하길 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



