중기부, 中企 온라인 수출 활성화 위해 현장 의견 수렴

다양한 목소리 등 반영

‘중소기업 온라인 수출 활성화 방안’ 발표 예정

중소벤처기업부는 24일 중소기업 온라인 수출을 주제로 관련 기업들과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 전 세계적으로 선풍적 인기를 끌고 있는 뷰티·패션·푸드·라이프 분야의 온라인 수출 중소기업과 이들의 해외 진출을 돕고 있는 아마존, 쇼피코리아, 올리브영 등 글로벌 플랫폼사 및 물류기업들이 온라인 수출 과정에서 겪는 어려움과 정책 당국에 바라는 사항들을 정부에 전달하고, 중소기업 온라인 수출 활성화를 위한 정책적 대안들을 논의하기 위해 마련됐다.

간담회에서는 온라인 수출의 기반이 되는 국내 플랫폼의 글로벌화 필요성, 기존 글로벌 플랫폼과의 상생적 협력 강화 방안, 온라인 수출 유망 품목의 발굴과 이들에 대한 전폭적인 지원책 등에 대한 여러 의견이 오고 갔다. 대다수의 수출기업이 가장 큰 애로로 지적하고 있는 물류 부담 완화를 위한 해법 등에 대한 토론도 이뤄졌다.

일부 기업들은 최근 이슈가 되고 있는 미국의 소액면제제도 폐지가 온라인 수출 중소기업들에 적지 않은 타격을 미칠 것이라고 우려하며 플랫폼 입점이나 마케팅, 물류 비용의 지원 확대 등 정부의 실질적인 지원 대책 마련 필요성을 강조하기도 했다.

이날 간담회를 주재한 한성숙 장관은 "온라인 시장은 최신의 트렌드를 빠르고 정확하게 파악해 볼 수 있는 중요한 바로미터로, 특히 진입장벽과 리스크가 높지 않아 새로운 시장이나 고객을 찾는 중소기업들에는 매우 유용한 해외 진출 수단"이라면서, "앞으로 우리 중소기업들이 온라인을 통해 K-경제영토를 넓혀 나갈 수 있도록 다방면에서 전폭적인 지원책을 마련해 시행해 나가겠다"고 말했다.

중기부는 이번 간담회 의견 등을 반영한 '중소기업 온라인 수출 활성화 방안'을 조만간 마련해 발표할 예정이다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>