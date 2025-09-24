본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

시몬스 N32, 獨 피부안전 시험 '엑설런트' 등급 취득

이성민기자

입력2025.09.24 10:05

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'아토피 피부군' 대상 접촉 시험도 통과
"제품 안전성 다시 한번 인증받아"

시몬스의 비건 매트리스 브랜드 N32가 독일의 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 '엑설런트(Excellent)' 등급을 획득했다.


시몬스는 최근 N32 폼 매트리스·N32 스프링 매트리스·N32 레귤러 토퍼·펫 매트리스 'N32 쪼꼬미' 등 N32 매트리스 전 제품이 독일 더마테스트가 진행하는 피부 접촉 패치 테스트를 통과했다고 24일 밝혔다.

N32가 독일의 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 '엑설런트(Excellent)' 등급을 획득했다. 시몬스

N32가 독일의 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 '엑설런트(Excellent)' 등급을 획득했다. 시몬스

AD
원본보기 아이콘

1978년 설립된 더마테스트는 피부에 접촉하는 제품을 대상으로 피부 자극과 안전성을 엄격히 검증하며 이를 모두 충족한 기업에만 인증마크를 부여한다.

특히 N32는 민감성 중에서도 가장 까다로운 조건을 적용하는 '아토피 피부군'을 대상으로 한 패치 테스트에서 저자극 제품임을 인정받아 피부가 예민한 사람도 안심하고 사용할 수 있음을 객관적으로 입증했다고 회사는 설명했다.


한편 N32는 전 제품의 원단과 패딩에 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 비건 소재 '아이슬란드 씨셀'을 사용해 비건표준인증원으로부터 전 제품 비건 인증을 받았다. 친환경·라돈·토론·난연 등 소비자 안전을 위한 여러 인증도 획득했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

한국서 1조 쓸어담는데 직원은 고작 5명… '韓 투자 외면'하는 中 업체들

새로운 이슈 보기