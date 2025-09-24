[오늘의신상]연회비 3만원…스타벅스 신용카드 나왔다

스타벅스 삼성카드 누적 금액 1만원당 별 5개 적립

스타벅스 리워드 회원에게 차별화된 혜택·서비스 제공

스타벅스 코리아는 삼성카드와 함께 스타벅스 리워드 회원에게 별 적립 혜택을 제공하는 스타벅스 제휴 카드를 출시한다고 24일 밝혔다.

스타벅스 삼성카드를 신용카드로 사용하면 스타벅스 매장에서 이용금액이 1만원씩 누적될 때마다 스타벅스 리워드인 별 5개를 적립해주고, 스타벅스 매장 외에서 사용 시 3만원당 별 1개씩을 혜택을 제공한다.

또한 스타벅스 리워드 회원에게 제공하는 방문 별, 에코별, 이벤트별 등의 적립 별도 동시에 받을 수 있어서 한 번의 결제로 스타벅스 삼성카드와 스타벅스 자체 충전 카드에서 제공하는 혜택을 누릴 수 있다.

스타벅스 리워드 회원은 신규 회원 수는 현재 1500만명에 육박한다. 회원이 되면 적립한 별 기준에 따라 음료, 푸드, 굿즈, 사이즈업 등 다양한 교환 쿠폰을 선택할 수 있는 맞춤형 혜택을 이용할 수 있다.

스타벅스는 새로운 카드 출시를 통해 더욱 강화된 맞춤 혜택과 서비스를 스타벅스 리워드 회원에게 제공하고, 삼성카드와 함께 카드 운영과 공동 마케팅 등을 협력해 나갈 예정이다. 스타벅스 삼성카드의 연회비는 3만원이다.

스타벅스 삼성카드는 신용카드에 이어서 오는 29일 체크카드로도 출시된다. 연회비 없이 스타벅스 내 결제 시 누적 금액 1만 원당 별 2개가 적립된다.

이상미 스타벅스 마케팅 담당은 "일상 속에서 스타벅스를 방문하는 고객들이 더 많은 혜택을 즐기실 수 있도록 삼성카드와 함께 새로운 스타벅스 제휴 카드를 선보이게 됐다"라면서 "앞으로도 다양한 고객 맞춤형 혜택을 지속해서 강화해 더욱 편리하고 만족스러운 스타벅스 경험을 제공할 예정"이라고 말했다.





