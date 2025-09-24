한-우즈벡 첫 정상회담…李대통령 "교통·인프라·핵심광물 협력 강화"

이 대통령 "'특별 전략적 동반자 관계' 한층 높은 수준으로, 소통 협력 심화"

17만 여명 고려인에 대한 관심도 당부

유엔(UN) 총회 참석을 계기로 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 23일(현지시간) 유엔 본부 의장실에서 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 취임 후 첫 정상회담을 갖고 교통·인프라를 비롯해 핵심광물 등 공급망 분야에서 협력을 강화하자고 했다.

이날 양 정상은 지난 7월 24일 지난 정상 통화 이후 불과 두 달 남짓 만에 직접 만나 양국 관계 발전 방향과 실질 협력 증진 방안 등에 대해 깊이 있는 의견 교환을 가진 것을 평가하면서 양국 간 '특별 전략적 동반자 관계'를 한층 높은 수준으로 발전시켜 나가기 위해 소통과 협력을 심화해 나가기로 했다.

이 대통령은 "풍부한 광물자원과 역내 최대 인구를 바탕으로 높은 성장 잠재력을 지닌 우즈베키스탄과 우수한 기술력을 지닌 우리나라 간 경제협력을 확대해 나가기를 바란다"고 했다. 특히 이 대통령은 "양국이 철도, 공항, 도로를 포함한 교통·인프라를 비롯해 핵심광물 등 공급망 분야에서 실질 협력을 확대해 나간다면 큰 시너지 효과를 낼 수 있을 것"이라고 강조하며 "이를 위한 공동 노력을 지속해 나가자"고 제안했다.

이어 이 대통령은 "단일국가로는 최대 규모인 우즈베키스탄 내 17만여 명의 고려인이 정·재계 등에서 활발히 활동하며 양국 관계 발전의 가교역할을 하고 있다"면서 이들에 대한 각별한 관심과 지원을 당부하기도 했다.

한편 양 정상은 내년 한국에서 개최를 추진 중인 '한-중앙아시아 정상회의'가 성공적으로 개최될 수 있도록 각급에서 일정과 의제 확정 등 제반 사항에 대해 긴밀한 조율과 소통을 이어가기로 했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



