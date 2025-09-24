본문 바로가기
송파구, '더 스피어' 효과…석촌호수 방문객 한 달 810만명

김민진기자

입력2025.09.24 08:18

5월 방문객 172만명 늘어

서울 송파구(구청장 서강석)는 올 봄 조성한 미디어아트 시설 ‘더 스피어(The Sphere)’의 영향으로 석촌호수 일대 방문객이 지난해 5월 대비 한 달간 172만명 증가했다고 24일 밝혔다.

‘더 스피어’를 방문한 외국인들 모습. 송파구 제공.

‘더 스피어’는 송파구가 지난 5월 석촌호수 서호에 설치한 직경 7m 공 모양 미디어아트다. LED 패널 3096개를 활용해 태양계, 명화 등 27종의 미디어아트 콘텐츠를 선보이고 있다.


구의 자체 빅데이터(SKT 통신데이터) 분석 결과, 올해 5월 방문객은 약 810만명으로, 작년 같은 달 638만명보다 크게 늘었다.

특히 지난해는 벚꽃 시즌인 4월 방문객 677만명에서 5월 638만명으로 감소했으나 올해는 4월 674만명에서 5월 810만명으로 136만명이 추가로 증가하는 등 ‘더 스피어’ 효과가 뚜렷하게 나타났다.


송파구는 올해 3월 석촌호수 중앙부인 잠수교 하부에 조성된 ‘호수교 갤러리’와 지난해 11월 동호 산책로에 건립된 미술관 ‘더 갤러리 호수’와의 시너지 효과도 방문객 증가에 기여한 것으로 보고 있다. 방문객 연령대는 20~50대가 주를 이루며, 10대부터 60대까지 전 연령층 방문이 고르게 늘었다. 특히 오후 5시부터 8시 사이 방문객이 집중돼 야경 명소로서 인기를 확인했다.


서강석 송파구청장은 “‘더 스피어’는 송파구 야경과 문화를 세계인과 공유하는 새로운 랜드마크”라며 “문화와 관광 자원을 결합해 송파를 세계인이 찾는 국제 관광도시로 발전시키겠다”고 말했다.

한편 구는 ‘더 스피어’가 ‘송파대로 걷고 싶은 가로정원 조성사업’의 시작점임을 입증하며, 추석 등 명절 시리즈 영상 표출, 해설 코스 추가, 안내판 설치, 청년 예술인 전시·공연 개최 등 다양한 홍보 계획을 추진할 예정이다.

‘더 스피어’ 전경. 송파구 제공.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr
