성남시, 지역발전·첨단산업 등 10개 부문 모범시민 19명 선정

30일 '제52주년 시민의 날' 기념식 때 표창

경기 성남시(시장 신상진)는 시정 발전을 위해 애쓴 모범시민 19명을 선정했다고 24일 밝혔다.

성남시 2025년 모범시민 선정자 19명. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지역발전, 첨단산업, 복지 등 10개 부문에서 시민 등에게 추천받은 후보자 36명에 대한 공적심사위원회를 열어 공적이 뛰어난 이들을 모범시민으로 뽑았다.

부문별 모범시민은 △지역발전=김정용(63·남), 정병용(56·남) △첨단산업=장승기(66·남), 정광천(63·남) △복지=박유서(62·남), 양은미(47·여) △봉사·나눔=권오금(73·여), 용인중(58·남) △효행·선행=윤영숙(73·여), 정기엽(73·남 )△환경=왕동영(45·남), 이태호(56·남) △건강증진=김경태(49·남), 정호영(54·남) △인권증진=임인식(63·남), 정진애(46·여) △안전=엄수현(63·여) △우수청소년=이서현(16·여), 정은혜(17·여) 씨다.

지역발전 부문의 김정용(포스코홀딩스 글로벌센터 전무) 씨는 위례지구 내 포스코글로벌센터 건립 등에 이바지했고, 정병용(HD한국조선해양 자산기획 부문장) 씨는 복지시설 방역 로봇 지원사업 등을 추진했다.

첨단산업 부문의 장승기(한국파스퇴르연구소장) 씨는 성남시 바이오헬스산업 활성화와 특화단지 협약을 체결한 공을 인정받았고, 정광천(중소기업기술혁신협회장) 씨는 성남시 미래발전위원회 4차산업 분과위원장으로 활동하면서 지역기업의 미래발전 방향 모색에 이바지했다.

복지 부문 박유서(성남시학원연합회장) 씨는 위기청소년 장학금 지원 등 청소년 학업 진흥 활동을 전개했고, 양은미(수정노인종합복지관장) 씨는 문해교육 프로그램 지원과 성남시 학생 장학금 전달 등 사회공헌활동을 각각 전개했다.

봉사·나눔 부문 권오금(성남시새마을부녀회장) 씨는 취약계층 나눔 활동을 40년 이상 실천했으며, 용인중(성남시자율방재단장) 씨는 위험구역 순찰, 안전 문화 거리 캠페인, 행사 질서유지 봉사활동으로 시민의 안전에 공헌했다.

효행·선행 부문 윤영숙(정자노인대학 총무) 씨는 노인대학 활성화 활동과 배식 봉사활동을 지속적으로 해왔으며, 정기엽(진아교통 대표) 씨는 노숙인 자활시설인 안나의 집과 탈북민, 위기청소년을 후원해 취약계층의 안정적 생활에 이바지했다.

환경 부문 왕동영(환경문화시민연대 성남시협의회 이사) 씨는 탄천변 환경 정화, 미세먼지 저감 시민운동 등을 전개했고, 이태호(환경365중앙회 행정국장) 씨는 남한산성 환경보전 활동 봉사 등을 통해 시민의 환경 살리기 활동을 이끌었다.

건강증진 부문 김경태(성남시의사회장) 씨는 성남시민 건강박람회 추진 등 지역 보건의료 발전에 공헌했고, 정호영(성남시치과의사회장) 씨는 초등학생 치과주치의 사업에 적극적으로 참여해 구강보건 인식 제고에 이바지했다.

인권증진 부문 임인식(성남교육지원청 교권보호심의회 위원장) 씨는 학교폭력으로부터 청소년과 교원의 인권 보호에 힘썼고, 정진애(따밥 대표)는 노숙인 문화생활과 생활환경 정비에 공헌했다.

안전 부문 엄수현(경기도 여성의용소방대 연합회장) 씨는 화재 예방 캠페인과 생활 안전교육을 통해 시민의 안전을 위해 힘썼다.

우수청소년 부문 이서현(서현유스센터 청소년운영위원장) 양은 청소년·청년 자치기구 시설장 간담회를 추진해 의견을 제안하고, 정은혜(은행유스센터 청소년운영위원) 양은 청소년 친화적 열린 플랫폼 조성을 위한 시설 모니터링을 통해 긍정적인 청소년 문화 형성에 이바지했다.

이번 모범시민 선정자는 오는 30일 성남아트센터 오페라하우스에서 열리는 제52주년 성남 시민의 날 기념식 때 성남시장의 표창을 받는다.

성남시는 1981년도부터 모범시민을 발굴·시상해 이번까지 45년간 320명이 수상자로 이름을 올리게 됐다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>