링네트, 각자대표 체제 전환…이정민 총괄사장 대표 선임

IT 인프라 구축 전문기업 링네트 링네트 042500 | 코스닥 증권정보 현재가 4,015 전일대비 50 등락률 -1.23% 거래량 76,249 전일가 4,065 2025.09.23 15:30 기준 관련기사 링네트, 20% 무상증자 결정…"배당성향 40% 이상으로 주주환원 제고"링네트, 160억 규모 육군 LAN 교체사업 수주…"공공 디지털인프라 경쟁력 입증"링네트, 신용등급 AA- 획득…"재무 안정성 입증" 전 종목 시세 보기 close 는 창업주 이주석 부회장 단독대표에서 이정민 총괄사장과의 각자대표 체제로 전환한다고 23일 밝혔다.

이번 결정은 급변하는 IT시장에서 전문 경영인의 역동적 리더십과 창업주의 풍부한 경험을 결합해 대외 영업 경쟁력과 성장동력을 강화하기 위한 전략적 선택이다.

신임 이정민 대표이사는 전문성과 현장 경험을 두루 갖춘 영업 전문가로 평가받는다. 영국 브리스톨 경제학과를 졸업한 후 링네트에서 경영지원 및 구매물류 업무를 시작으로 현장 경험을 쌓았다. 이후 직접 영업 최전선에서, 네이버 클라우드(Naver Cloud), SK하이닉스, 쿠팡 등 주요 고객사와의 성과를 주도했다.

이 대표는 회사의 다양한 프로세스와 시스템 혁신을 주도했다. 최근까지 최고운영책임자(COO)로서 전사 영업 및 사업을 총괄하며 안정적인 성장을 이끌었다.

새로운 각자대표 체제에서 이주석 대표는 경영지원과 인사조직 관리에 집중하고, 이정민 대표는 사업 전반을 총괄하며 시장확대와 신규 성장동력 발굴을 이끌게 된다.

링네트 관계자는 "이정민 대표는 영업 전문가로서 공격적인 영업과 성장을 주도할 준비가 됐다"며 "앞으로도 배당성향 상향 및 무상증자 등 주주환원 정책을 지속하는 동시에, IT 인프라, AI, 클라우드 등 고부가가치 사업을 중심으로 장기 성장 전략을 가속화하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



