'최대 4.5% 금리' 중기 우대 저축공제, 3년형 상품 출시

25일 출시…"선택의 폭 확대"

5년간 1800만 납입 시 2298만 수령

하반기부터 취급은행 2곳 추가

중소벤처기업부와 IBK기업은행·하나은행은 '중소기업 재직자 우대 저축공제' 기존 5년형 상품에 3년형 상품을 추가 출시한다고 24일 밝혔다.

이번에 출시되는 3년형은 최고 4.5%의 금리를 적용받는다. 3년간 매월 50만원씩 저축을 할 경우 만기 시 기업지원금을 포함해 약 2298만원을 수령할 수 있다. 개인 납입금 대비 약 28% 이익을 거두는 셈이다. 3년형 상품은 오는 25일부터 가입할 수 있다.

중소벤처기업부와 IBK기업은행·하나은행이 '중소기업 재직자 우대 저축공제' 기존 5년형 상품에 3년형 상품을 출시한다. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

기업은행과 하나은행에서는 기존 5년형 상품에서 제공하던 우대금리와 부가혜택은 똑같이 제공하고, 3년형 상품 출시에 따른 각종 이벤트 등을 실시해 중소기업과 재직자를 우대할 계획이다. 기존 취급은행인 두 은행 외에 시중은행 2곳을 추가로 선정, 총 4곳에서 가입이 가능하도록 확대할 예정이다.

권순재 중기부 지역기업정책관은 "더 많은 중소기업과 재직자가 다양한 상품을 선택하고 가입 편리성이 높아져 자산형성과 장기 재직에 도움이 되기를 기대한다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>