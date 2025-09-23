[포토] 자리로 이동하는 이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장이 23일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 '금융감독원장-연구기관장 간담회'에 참석해 기념사진촬영을 마친 뒤 자리로 이동하고 있다.







