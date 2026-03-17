폴라리스오피스, 전년比 영업익 90%↑…'오픈AI BAA·계열사 시너지'로 미래 성장 가속

폴라리스오피스 폴라리스오피스 close 증권정보 041020 KOSDAQ 현재가 4,890 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,100 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, OpenAI와 전략적 파트너십 체결…美 AI헬스케어 시장 진출 폴라리스세원, 영업이익 190% 성장…하이브리드·로보택시 수주로 성장 가속 폴라리스우노, 매출액 1018억·영업익 78억 '창사 최대 실적'…주식병합 등 '밸류업' 본격화 전 종목 시세 보기 가 지난해 사상 최대 실적을 기록하며 '버티컬 AI(Vertical AI)' 생태계 확대를 통한 성장 전략에 속도를 내고 있다.

폴라리스오피스는 연결 기준 매출 3242억원, 영업이익 91억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 이는 전년 대비 매출 17.4%, 영업이익 89.9% 증가한 수치로 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 달성한 성과다.

회사 측은 본업인 오피스 소프트웨어의 AI 기능 고도화와 종속회사들의 실적 개선이 이번 성장의 주요 배경이라고 설명했다. 특히 폴라리스우노는 아프리카와 미국 등 글로벌 판매망 확대에 힘입어 전년 대비 27.1% 증가한 매출을 기록하며 전체 실적 성장을 견인했다.

폴라리스오피스는 미래 성장 기반 확보를 위한 AI 사업 확장에도 힘을 쏟고 있다. 최근 글로벌 AI 기업 OpenAI와 BAA(Business Associate Agreement) 계약을 체결한 것이 대표적이다. 이번 협약을 통해 보안 요구 수준이 높은 글로벌 AI 헬스케어 및 엔터프라이즈 시장 진출을 위한 기반을 마련했다는 설명이다.

그룹사 간 시너지 확대도 본격화될 전망이다. 지난해 인수한 핸디소프트의 실적이 올해부터 온기 반영되는 가운데, 종속회사인 폴라리스클라우드와의 협력을 통해 기업과 공공기관을 대상으로 한 AI 및 디지털 전환(AX·DX) 수요에 원스톱 대응 체계를 구축할 계획이다.

계열사 폴라리스AI는 글로벌 공공안전 기업 Axon과의 파트너십을 강화하며 국내 도입 제품군을 확대하고 있다. 엣지 컴퓨팅 기반 온디바이스 AI 환경을 구축해 국방·경찰·소방 등 공공안전 분야에 AI 보안 솔루션을 공급할 방침이다.

회사 관계자는 "그룹 전략의 핵심은 계열사들의 경쟁력을 강화하고 지속적인 성장을 통해 기업가치를 시장에 반영하는 것"이라며 "실적 개선 흐름을 바탕으로 주주가치 제고 정책도 병행해 시장에서 정당한 평가를 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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한편 폴라리스그룹은 폴라리스오피스를 비롯해 폴라리스세원 폴라리스세원 close 증권정보 234100 KOSDAQ 현재가 1,071 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,149 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, OpenAI와 전략적 파트너십 체결…美 AI헬스케어 시장 진출 폴라리스세원, 영업이익 190% 성장…하이브리드·로보택시 수주로 성장 가속 폴라리스우노, 매출액 1018억·영업익 78억 '창사 최대 실적'…주식병합 등 '밸류업' 본격화 전 종목 시세 보기 , 폴라리스우노 폴라리스우노 close 증권정보 114630 KOSDAQ 현재가 507 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 506 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, OpenAI와 전략적 파트너십 체결…美 AI헬스케어 시장 진출 폴라리스세원, 영업이익 190% 성장…하이브리드·로보택시 수주로 성장 가속 폴라리스우노, 매출액 1018억·영업익 78억 '창사 최대 실적'…주식병합 등 '밸류업' 본격화 전 종목 시세 보기 , 폴라리스AI 폴라리스AI close 증권정보 039980 KOSDAQ 현재가 1,936 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,045 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, OpenAI와 전략적 파트너십 체결…美 AI헬스케어 시장 진출 폴라리스세원, 영업이익 190% 성장…하이브리드·로보택시 수주로 성장 가속 폴라리스우노, 매출액 1018억·영업익 78억 '창사 최대 실적'…주식병합 등 '밸류업' 본격화 전 종목 시세 보기 , 폴라리스AI파마 폴라리스AI파마 close 증권정보 041910 KOSDAQ 현재가 8,920 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,190 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, OpenAI와 전략적 파트너십 체결…美 AI헬스케어 시장 진출 폴라리스세원, 영업이익 190% 성장…하이브리드·로보택시 수주로 성장 가속 폴라리스우노, 매출액 1018억·영업익 78억 '창사 최대 실적'…주식병합 등 '밸류업' 본격화 전 종목 시세 보기 , 핸디소프트 핸디소프트 close 증권정보 220180 KOSDAQ 현재가 1,967 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,000 2026.03.17 개장전(20분지연) 관련기사 핸디소프트, 지난해 매출 314억 기록…전년比 10.8% 성장 폴라리스오피스-넥스원소프트, 통합 모바일 보안 패키지로 공공·금융 시장 공략 폴라리스오피스, '아틀라시안·MS' 초연결 승부수…"데이터·AI로 판 키운다" 전 종목 시세 보기 등 IT·제조·화학·제약 분야 기업들로 구성된 이종 산업 포트폴리오를 보유하고 있다. 각 산업의 전문 도메인 데이터에 AI 기술을 접목하는 '버티컬 AI' 전략을 통해 성장 기반을 강화한다는 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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