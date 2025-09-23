본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한국투자증권, 뱅키스 대학생 모의투자대회 시상식

조슬기나기자

입력2025.09.23 09:56

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국투자증권은 지난 19일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 '뱅키스 대학생 모의투자대회' 시상식을 진행했다고 23일 밝혔다.


이번 대회는 7월 7일부터 8월 8일까지 5주간 진행됐으며, 국내외 대학생 4631명이 참가했다. 이 중 누적 수익률이 가장 높은 개인 참가자 10명과 6개 팀이 최종 수상자로 선정돼 총 2510만원의 장학금을 받았다.

한국투자증권, 뱅키스 대학생 모의투자대회 시상식
AD
원본보기 아이콘

국내주식 리그 개인 부문 1위는 강병길(조선대·3학년)씨가, 팀 부문 1위는 '부산대SMP' 팀이 차지했다. 해외주식 리그에서는 서대한(숭실대·3학년)씨와 '주식하는초코우유'팀이 각각 개인·팀 부문 1위의 영예를 안았다.

개인 수익률 상위 5명에게는 향후 2년간 한국투자증권 입사지원 시 1회에 한해 서류전형 면제 혜택이 주어지며, 채용 연계형 인턴 지원 시는 인적성평가를 면제해 준다.


박재현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "대학생들의 실전과 유사한 환경에서 다양한 투자 경험을 쌓을 수 있도록 정기적인 모의투자대회를 개최하고 있다"면서 "앞으로도 건전한 투자문화 확산을 위해 다양한 프로그램을 마련할 계획"이라고 말했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

가게 접을 돈도 없다…점포철거 지원금 수요 폭증

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기